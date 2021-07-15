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TİM İklim Sohbetlerinin ilk konuğu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut oldu - Son Dakika

TİM İklim Sohbetlerinin ilk konuğu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut oldu

15 Temmuz 2021 Perşembe 12:30
TİM İklim Sohbetlerinin ilk konuğu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut oldu, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), "dünyayı tüketmeden, dünya için üretmek" sloganıyla hazırladığı Sürdürülebilirlik Eylem Planı çerçevesinde "İklim Sohbetleri" serisine başladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), "dünyayı tüketmeden, dünya için üretmek" sloganıyla hazırladığı Sürdürülebilirlik Eylem Planı çerçevesinde "İklim Sohbetleri" serisine başladı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, İklim Sohbetlerinin ilk programına AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, TİM Başkanı İsmail Gülle ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kürsüsü Profesörü Dr. Pınar Artıran katıldı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, programda yaptığı konuşmada, "dünyayı tüketmeden, dünya için üretmek" mottosuyla hazırladıkları TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nın öneminden bahsetti.

İklim Sohbetleri serisinin büyük faydalar getireceğinin altını çizen Gülle, TİM'in Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyum politikaları kapsamında, ihracatçılara yol göstermek adına yoğun bir çalışma sürecine girdiğini bildirdi.

Gülle, TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı çerçevesinde belirledikleri 12 ana hedefte aktararak, hedeflerinin başında, "sektörel eylem planları oluşturmanın" geldiğini ifade etti.

Sürdürülebilirlik eylem planlarının ilkini tekstil sektörü için açıkladıklarını, bu hamlenin tüm ihracatçı sektörleri teşvik edeceğini, sektörel yol haritalarının en kısa zamanda tamamlanacağını belirten Gülle, yakın zamanda üyelerini açıklayacakları TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Kurulunun sanayide sürdürülebilir politikaların belirlenmesi ve uygulanması noktasında sektörlere rehberlik edeceğini ve yeşil dönüşüm sürecinde kritik bir sorumluluk üstleneceğini bildirdi.

İsmail Gülle, ihracatçıların 7/24 sorularını yanıtlayan Alo TİM bünyesinde Yeşil Hat oluşturduklarını, sektörler bazında Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sürdürülebilirlikle ilgili ihracatçıların sorularını, TİM ve birlik uzmanlarının yanıtlayacağını aktardı.

"Sıfır Atık Projesini ihracatımızdaki her sektöre taşıyacağız"

İsmail Gülle, Sıfır Atık Projesini ihracattaki her sektöre taşımayı planladıklarını, ihracatçı sektörlerin güncel uluslararası standartlara uygun çalışma yapmalarını ve finansmana erişimini kolaylaştıracaklarını belirtti.

Karbonsuzlaştırmanın sertifikalanmasına yönelik regülasyonların takipçisi olacaklarını bildiren Gülle, "Yenilenebilir enerji kaynakları odağında karbon yoğun kaynaklar yerine hidrojen kullanımına yönelik çalışmalara hız kazandıracağız. Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve Avrupa Yeşil Mutabakatı odağındaki AB fonlarından ihracatçılarımızın daha fazla yararlanmasına katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Gülle, Avrupa İklim Ağına üyelik için gerekli çalışmaları tamamladıklarını ve başvuru için olumlu sonuçları beklediklerini anımsatarak, bu kapsamda hayata geçirdikleri uygulamaların ihracatçıların dijital, teknolojik ve yeşil dönüşüm adımlarını hızlandıracağını vurguladı.

TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı'ndaki ana hedeflerin en önemli çıktısı olarak, Sektörel Dijital Ürün Pasaportu Uygulamaları'nın IoT ve blockchain teknolojisi ile yaygınlaştırılmasını sağlayacağının altını çizen Gülle, uluslararası finansman kaynaklarını güçlendirerek sanayide dijital dönüşümü destekleyeceklerini, Ufuk Avrupa Programına daha fazla ihracatçının katılımını teşvik edeceklerini bildirdi.

Gülle, sınırda karbon düzenlemesi mekanizması kapsamında AB tarafından belirlenecek standart ve gelişmeleri yakından izlediklerini, bu konuda ihracatçıları bilgilendirdiklerini kaydetti.

"Çevreye değer veren herkesin bir numaralı tercihi haline geleceğiz"

TİM Başkanı Gülle, eylem planındaki 12 hedefi sırayla gerçekleştirerek Türkiye'yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böylece AB'ye üyelik sürecinde önemli bir aşama kat edeceğiz. Çocuklarımıza, gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük miras; temiz bir dünya, temiz bir atmosfer. Geçmişten emanet aldığımız ve geleceğe miras bırakacağımız sürdürülebilir bir dünya adına başlattığımız seferberlikten büyük bir heyecan duyuyoruz. Çalışmalarımızın sonucunda, tasarıma, güzelliklere, lezzete dayanıklılık katan, yeşil büyümeye odaklanmış; dünyayı tüketmeden, dünya için üreten bir ülke olarak hem sürdürülebilir kalkınma modeliyle ihracatla yükselecek; hem de çevreye değer veren herkesin bir numaralı tercihi haline geleceğiz."

"2050'de ilk karbondan arındırılmış kıta olmak istiyoruz"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut da Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın önemine dikkati çeken konuşmasında, karbon sektöründe Türk iş insanlarının TİM gibi güçlü bir dönüşüm ajandası oluşturduğunu bildirdi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir etki yapma amacında olduğunu, 2050'de ilk karbondan arındırılmış kıta olmak istediklerini ifade eden Meyer-Landrut, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu çok iddialı bir hedef. AB Konseyi, AB Yeşil Mutabakatı'nın ardından AB İklim Kanunu'nu kabul etti. Artık hedeflere uymak üye ülkeler için yasal zorunluluk oldu. Tüm üye ülkeler ilgili mevzuatlarını, kanunlarını AB'nin uzun vadeli hedeflerine erişmekle, buradaki iklim nötrleme çalışmalarına uymakla adapte etmelidir. 2030'a kadar karbon gazı emisyonunu en az yüzde 55 azaltmayı hedefliyoruz. İklim politikasına uyum gerekiyor, bu süreçten kaçınamayız. Türkiye hükümetinin de şu an yaptığı bazı tedbirler var. Sanayideki yeşil dönüşümü destekliyorlar."

Meyer-Landrut, yeşil ürünler üretenlerin gelecekte piyasa liderleri olacağını belirterek, "Türk iş insanlarına bu konuda güveniyoruz. Tıpkı TİM gibi burada güçlü bir dönüşüm ajandası oluşturmuşlar." ifadelerini kullandı.

Programda, Prof. Dr. Pınar Artıran tarafından "AB Yeşil Mutabakatı ve Küresel Yeşil Yeni Düzen: Ticaret ve Rekabet Gücü İçin Fırsatlar ve Zorluklar" başlıklı sunum gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği, geri dönüşüm, Türkiye, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TİM İklim Sohbetlerinin ilk konuğu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut oldu - Son Dakika Ekonomi


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