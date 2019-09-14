TİM'in hayali 3.5 milyon KOBİ
1 saat önce
TİM, KOBİ'lerin ihracata özendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla KOSGEB ile işbirliğine gitti.
TİM, KOBİ'lerin ihracata özendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla KOSGEB ile işbirliğine gitti. İmza töreninde konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, en büyük hayallerinin 3,5 milyon KOBİ'nin ihracat ailesine katıldığını görmek olduğunu dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:00
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