Son Dakika Haberleri: TİM'in hayali 3.5 milyon KOBİ
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TİM'in hayali 3.5 milyon KOBİ

1 saat önce

TİM, KOBİ'lerin ihracata özendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla KOSGEB ile işbirliğine gitti.

TİM'in hayali 3.5 milyon KOBİ, System.String[]

TİM, KOBİ'lerin ihracata özendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla KOSGEB ile işbirliğine gitti. İmza töreninde konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, en büyük hayallerinin 3,5 milyon KOBİ'nin ihracat ailesine katıldığını görmek olduğunu dile getirdi.

İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:00 
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