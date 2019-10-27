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TİM'in insani yardımlarının dağıtımı başladı

1 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM), Barış Pınarı Harekatı'na sınırı olan bölgelerde yaşayanlara insani yardım sağlamak amacıyla "Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında toplanan 35 tır insani yardımın bir kısmı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile...

TİM'in insani yardımlarının dağıtımı başladı, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM), Barış Pınarı Harekatı'na sınırı olan bölgelerde yaşayanlara insani yardım sağlamak amacıyla "Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında toplanan 35 tır insani yardımın bir kısmı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile Kilis'te dağıtıldı.

İçerisinde battaniye, halı, ayakkabı, giyim eşyası ve gıda gibi temel ihtiyaç maddelerinin yer aldığı 35 tırlık insani yardım malzemesi, Türk Kızılay ekiplerince Akçakale ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Ekiplerin, Kilis'in Göktaş, Ceritler, Karacaören köylerinde de dağıtım gerçekleştirdiği öğrenildi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, Akçakale ilçesindeki dağıtımda yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla 200 ihracatçıyla geçen hafta Akçakale'ye geldiklerini anımsattı.

İhracatçılar olarak bugün de milletin yanında olmaya geldiklerini belirten Gülle, "İhracatçılarımız buradaki ihtiyaçları görerek 35 tırlık bir yardım malzemesi gönderdi. Onları da Kızılayımıza emanet ettik. Kızılayımızla, belediyemizle, devletimizle beraber yardımları dağıtacağız. Biz bu ülke için üretiyoruz, çalışıyoruz, bunu da yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Gülle, sürecin sonunda istihdam noktasında Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile birlikte çalışmalar yürüteceklerini ve verdikleri sözleri yerine getireceklerini belirtti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay da Gülle ve tüm ihracatçılara teşekkür ederek, Mehmetçiklerin cephede destan yazdığını, arka cephede ise sivil toplum kuruluşlarının çok güzel çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya ise harekatın başladığı günden bu yana sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunduklarını ancak sadece TİM'in çağrılarına cevap verdiğini söyledi.

İhracatçıları birer "aslan" olarak niteleyen Yalçınkaya, TİM Başkanı Gülle ve arkadaşlarının destan yazdığını kaydetti.

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Akçakale, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:24 Kaynak: AA
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