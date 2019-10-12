TİM Kadın Konseyi'nden Hollanda çıkarması

Türkiye İhracatçılar Meclisi Kadın Konseyi, ticari ilişkileri geliştirmek ve kadın girişimcilere yeni ihracat fırsatları yaratmak için Hollanda'nın Amsterdam ve Rotterdam kentlerinde temaslarda bulundu. TİM Kadın Konseyi, otomotiv, makine, demir, çelik, mobilya gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren Hollandalı 156 firmanın temsilcileriyle ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

TiM, bu kapsamda 9-12 Ekim tarihleri arasında TİM Kadın Konseyi Üyeleri'ne yönelik olarak Hollanda'ya bir Ticaret Heyeti düzenledi.

Pazar payının artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenen programda 156 Hollandalı firmanın temsilcilerinin katılımıyla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Kadın Girişimciler, otomotiv, makine, demir ve çelik ürünleri, tekstil ve hammaddeleri, hazır giyim, plastik, mobilya, alüminyum, inşaat, inşaat çeliği, ev tekstili, kuru meyve ve mamulleri, meyve sebze mamulleri, mutfak eşyaları ve ambalaj malzemeleri, süs bitkileri sektörlerinden firmalarla, yoğun ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiler.

HOLLANDA'NIN EN BÜYÜK KİMYA TESİSİNE ZİYARET

Amsterdam da gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinin ardından, Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak ve Rotterdam Ticaret Ateşesi Tarık Gençosmanoğlu katılımlarıyla Avrupa'nın en önemli limanı olan Rotterdam Limanı'na inceleme gezisi düzenlendi. Türk -Hollanda ortak yatırımı özelliğini taşıyan Rotterdam'da dünyanın 7 ayrı ülkesindeki ofisleriyle satış faaliyetleri sürdüren Arkem Kimya'nın RBF tesislerine inceleme ziyareti gerçekleştirildi. Arkem Kimya Avrupa Bölgesi Genel Müdürü Hakan Açan, Arkem Kimya Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Tezel Kökdemir ve Tesis Genel Müdürü Dave Van Kampen tarafından 52 Bin metrekare kapalı alana sahip Hollanda'nın en yeni ve en gelişmiş Kimya sektörü dolum ve lojistik merkezi özelliğinde olan yeni yatırımlara ilişkin TİM Kadın Konseyi üyelerine bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.