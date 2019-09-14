Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında başlatılan Yurtdışı Pazar Destek Programı iş birliği imzaları atıldı. TİM Başkanı İsmail Gülle ile KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt'un imzaladığı "TİM-KOSGEB İhracata İlk Adım Seferberliği İşbirliği Protokolü" ile ihracat yapan ve ihracata başlayacak KOBİ'lere 6 farklı kalemde 300 bin liraya kadar destekler sağlanacak.

Protokolün imza töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Dış Ticaret Kompleksi'nde yapıldı.

Anlaşma ile KOSGEB ilk kez yurt dışına çıkacak KOBİ'lere veya yurt dışı pazar payını arttırmak isteyen işletmelere 300 bin TL'ye kadar destek verecek.

Program kapsamında KOBİ'lere, personel gideri desteği, yazılım ve donanım giderleri desteği, tanıtım giderleri desteği, yurt dışı fuar ve seyahat giderleri desteği, test, analiz ve belgelendirme giderlerine yönelik destek ve hizmet alımı giderleri desteği olmak üzere 6 başlıkta destek sağlanacak.

KOBİ'ler 16 Eylül Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden veya KOSGEB'in internet sitesinden Yurtdışı Pazar Destek Programına başvuru yapabilecekler.

"2019'un ilk 8 ayında 12 bin firma ihracat ailesine katıldı"

TİM Başkanı İsmail Gülle, törende yaptığı konuşmada, ihracatın Türkiye ekonomisi için önemine işaret ederek, ihracata yönelen KOBİ'lere sağlanan desteklerin stratejik mahiyette olduğuna dikkati çekti.

Gülle, 2018'de Türkiye'nin maruz kaldığı kur saldırılarının olumsuz etkilerini karşılamada, ihracatçıların ciddi bir direnç gösterdiğini belirterek, "Bu durum, başta KOBİ'lerimiz olmak üzere, memleketimizin dört bir yanındaki işletmelerimiz için gerçek manada bir ihracat seferberliğine dönüşmüştür. 2019'un ilk 8 ayında 12 bin firma ihracat ailesine katıldı." dedi.

Bu yılın ilk 8 ayında 12 bin firmanın ihracat ailesine katıldığını aktaran Gülle, "Bu firmalarımızın tam 2,2 milyar dolar ihracata imza atmaları, bizler için son derece büyük bir mutluluk, bir gurur kaynağı. Köklü firmalarımız ile birlikte ihracata başlayan KOBİ'lerimiz, geçtiğimiz yıl 168 milyar dolar olan ihracatımızı Ağustos ayında 12 aylık periyotta 180 milyar dolara taşımayı başardı." bilgilerini verdi.

Türkiye'de başlatılan ihracat seferberliğini ülke sathına yaymak istediklerini anlatan Gülle, "Bir gün 3,5 milyon KOBİ'nin ihracat ailesine katılmasını görmek TİM olarak en büyük en büyük hedefimizdir. Bu hedef çerçevesinde bugüne kadar birçok yeniliği hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

"Yabancılık algısının KOBİ'lerimiz nezdinde kırılmasını sağlayacağız"

Gülle, KOSGEB ile imzaladıkları protokolle ihracata başlamak isteyen KOBİ'leri uluslararası arenaya çıkarmak üzere KOSGEB ile birlikte uzun soluklu bir iş birliğine imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İmzalayacağımız protokolle, ülkemizdeki KOBİ düzeyinde firmalarımızın ihracata özendirilmesini amaçlıyoruz. KOBİ'lerimize ihracat konusunda kapsamlı mentörlük ve eğitim projeleri yürütüp, onlar için dünya pazarlarını erişebilir kılacağız. Tüm dijital platformlarımızla ve dünya genelindeki Türkiye Ticaret Merkezlerimizle KOBİ'lerimiz artık tüm dünyaya erişebilecek. En büyük çekincelerin başında gelen, yurt dışının uzaklık ve yabancılık algısının KOBİ'lerimiz nezdinde kırılmasını sağlayacağız.

TİM ve KOSGEB olarak güçlerimizi birleştirerek, firmalarımıza eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek, araştırma faaliyetlerine dahil ederek en doğru ürünle en doğru pazarda yer almalarını sağlayacağız. Eğitimleri başarı ile tamamlayan firmalarımıza 'Dış Ticaret Eğitimi Katılım Sertifikası' vereceğiz.

Teorik bilgileri pratiğe dökerek, KOSGEB'in İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında KOBİ'lerimizin ihtiyaçlarını gözeterek, TİM olarak yeni model ticaret heyetleri düzenleyecek, firmalarımızı potansiyel müşterilerle buluşturacağız."

"2023'te 226,6 milyar doları aşacağımıza eminiz"

Gülle, ihracata başlayan KOBİ'lerin dünya pazarlarındaki alıcılarla ilk temaslarında yanlarında olacaklarını ifade ederek, KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu tüm destekleri vermeye gayret edeceklerini söyledi.

KOBİ'lerin dünya pazarlarına açılmasında gereken finansman desteği için önemli bir görev üstlenmiş olan EXİMBANK'la birlikte yeni nesil finansman metotları üzerinde çalışarak ihracatçıları rakiplerine karşı güçlü kılacaklarını aktaran Gülle, "Bu yapıyı daha kurumsal bir birlikteliğe dönüştürmek için ülkemizde ihracatın merkezi sayılan bu binamızda KOSGEB'in bir ofis açması, ihracatımıza önemli bir katkı sunacaktır. Tüm bu gayretlerimiz dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefimize ulaşmak için. Bu güç birlikteliğinin de desteği sayesinde, 100 binin üzerinde ihracatçı ile 2023'te 226,6 milyar doları aşacağımıza eminiz.Protokol ve akabinde ortaya konacak çalışmaların etkinliğini de çok sıkı takip edeceğiz. Programlarımıza katılan firmalarımızın ihracat faaliyetlerini ve devamlılıklarını düzenli olarak ölçeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"KOSGEB olarak son dönemde önemli uygulamaları yürürlüğe koyduk"

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığındaki (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt ise özellikle son dönemde yaşanan sıkıntıların, yurt dışı pazarlara açılmanın, ihracat odaklı ekonomik büyümenin ve yurt dışından sermaye girişi sağlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

Uzkurt, bu bağlamda özellikle Türkiye'nin ihracatını arttırmak ve firmaları yurt dışı pazarlara açmak için kamuda ticaret bakanlığının, iş dünyasında da TİM'in operasyonları yürürlüğe koyduğunu ve bir ihracat seferberliği başlatıldığını anımsattı.

KOSGEB olarak son dönemde önemli uygulamaları yürürlüğe koyduklarını belirten Uzkurt, "İhracat yapmak, ihracatı arttırmak, yurt dışı pazarlarda daha rekabetçi olmak için öncelikle yurt içinde katma değeri, teknoloji düzeyi ve ihracat değeri yüksek ürün ve hizmetleri üretiyoruz ve bu üretim için gerekli ekosistemi hazırlıyor olmamız gerekiyor. Tam da bu noktada özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız ve bakanlığımıza bağlı bir kuruluş olarak KOSGEB olarak son dönemde önemli uygulamaları yürürlüğe koyduk." diye konuştu.

KOSGEB olarak Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın önderliğinde vizyon ve yol haritalarını, katma değeri ve teknolojik düzeyi yüksek, ihracat kabiliyeti olan ve rekabetçi ürünlerin KOBİ'ler tarafından üretilmesini baz alarak ilerlediklerini dile getiren Uzkurt, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Teknolojik Ürün Yatırım ve Stratejik Ürün Destek Programları gibi KOBİ'lerimizin teknolojik ürünleri üretmesini teşvik eden önemli programları yürürlüğe koyduk ve bu programlar vasıtasıyla önemli projelerin hayata geçirilmesini sağladık. KOBİ'lerimizin bu projelerini desteklerken büyüklerle iş birliğini özendirecek modeller geliştirdik. Bir taraftan da teknolojik düzeyi yüksek ürünlerin üretimini ve bu konudaki yeni girişimleri desteklerken diğer taraftan da KOBİ'lerimizi yurt dışı pazarlara hazırlamak için birtakım çalışmalar yaptık. Bu çalışmaları son aşamaya getirdik. Çalışmalarımızda bize katkı veren Ticaret Bakanlığımıza ve TİM'e şükranlarımı arz ediyorum."

Uzkurt ayrıca bundan sonra da KOSGEB olarak KOBİ'lerin ölçeğini büyütmek, dijitalleşmesini sağlamak, teknolojik ve katma değerli ürünler üretmeye dönük bütün çalışmaların her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Protokolü Gülle ve Uzkurt imzaladı

Konuşmaların ardından Gülle ve Uzkurt, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank'ın refakatinde "TİM-KOSGEB İhracata İlk Adım Seferberliği İşbirliği Protokolü"nü imzaladı.

Törenin ardından Gülle ve Pekcan, Varank'a günün anısına bir tablo takdim etti. Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.