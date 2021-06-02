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TİM: Mayıs'ta aylık ihracat 16.48 milyar dolara yükseldi - Son Dakika

TİM: Mayıs'ta aylık ihracat 16.48 milyar dolara yükseldi

02.06.2021 13:23
TİM: Mayıs'ta aylık ihracat 16.48 milyar dolara yükseldi, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı yıllık bazda, Mayıs'ta yüzde 65.5 artışla 16 milyar 480 milyon dolara, Ocak-Mayıs döneminde de yüzde 38.3 artışla 85 milyar 220 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı yıllık bazda, Mayıs'ta yüzde 65.5 artışla 16 milyar 480 milyon dolara, Ocak-Mayıs döneminde de yüzde 38.3 artışla 85 milyar 220 milyon dolara yükseldi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, son 12 ayda 193 milyar 267 milyon dolar ile 184 milyar dolarlık yıllık ihracat hedefinin aşıldığına işaret ederek, önemli pazarların aşı pasaportu uygulamasına başlamasının, pazara erişimine ilişkin "çeşitli sorunlar" ortaya çıktığını vurguladı ve "İhracat ailemiz, hükümetimizden,  aşılama programında öncelikli gruplar arasına dahil edilmeyi talep etmektedir" dedi.

Ticaret diplomasisinin saha neferleri olarak, çalışmalarına hızla devam ettiklerine ve TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak, 6 kıtada, 61 ülkeye, 76 sanal ticaret heyeti ve 11 sanal fuar düzenlediklerine dikkat çeken Gülle, ihracatçıların pazarlara  kolaylıkla ulaşabilmeleri ve Türk  bayrağını dünyanın dört bir köşesinde dalgalandırabilmeleri için,  ticaret diplomasisi faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdüreceklerini söyledi ve ekledi: "Bir önceki yılın aynı ayına göre, 25 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Çelik sektörümüz ise, 1 milyar 745 milyon dolarlık ihracatla, tarihinin en yüksek aylık ihracat performansına imza attı. "Bu ay; 2 milyar 131 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörümüz liderliğe yükselirken, 1 milyar 882 milyon dolara ulaşan otomotiv sektörümüz ikinci, 1 milyar 745 milyon dolara ulaşan çelik sektörümüz ise üçüncü oldu. "Mayıs ayında en güçlü artış performansına imza atan sektörler; yüzde 134 artışla 136 milyon dolara ulaşan gemi ve yat sektörü; yüzde 114 artışla 1 milyar 745 milyon dolara ulaşan çelik; yüzde 113 artışla 490 milyon dolara ulaşan mücevher sektörleri oldu."TİM verilerine göre, 1210 firma, Mayıs ayında ilk kez ihracat yaptı. İhracata yeni başlayan bu firmalar, mayıs ayında 60.6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılbaşından bu yana ilk defa ihracat yapan firma sayısı da 7 bin 577'ye ulaştı ve bu firmalar toplamda 773 milyon dolar ihracat yaptı. Genel tabloya göre, ay içinde toplam 39 bin 501 firma ihracat gerçekleştirdi.

Son dönemde euro/dolar paritesindeki artış, ihracata pozitif yansıdı. Mayıs ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 695 milyon dolar olarak gerçekleşti. (Tablo)


TİM: Mayıs'ta aylık ihracat 16.48 milyar dolara yükseldi
TİM: Mayıs'ta aylık ihracat 16.48 milyar dolara yükseldi
TİM: Mayıs'ta aylık ihracat 16.48 milyar dolara yükseldi
TİM: Mayıs'ta aylık ihracat 16.48 milyar dolara yükseldi
TİM: Mayıs'ta aylık ihracat 16.48 milyar dolara yükseldi
TİM: Mayıs'ta aylık ihracat 16.48 milyar dolara yükseldi
TİM: Mayıs'ta aylık ihracat 16.48 milyar dolara yükseldi

Türkiye, İhracat, Mayıs, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TİM: Mayıs'ta aylık ihracat 16.48 milyar dolara yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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