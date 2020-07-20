TİM Pakistan Sanal Ticaret Heyeti programını gerçekleştirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2019'da Türkiye'nin Pakistan'ın ithalatındaki payının yüzde 0,8 olduğunu belirterek, "Pakistan'da son yıllarda hızlanan talep artışı, ihracatçı firmalarımız için bu pazarda önemli fırsatlar olduğunu gösteriyor." dedi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM'in organizasyonu ile 24 Temmuz'a kadar sürecek Pakistan Sanal Ticaret Heyeti programı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile TİM Başkanı İsmail Gülle'nin katılımıyla başladı.

Programın açılışında konuşan Gülle, Türkiye ve Pakistan'ın uzak coğrafyalarda bulunsalar da tarihsel gönül bağı ile kardeş ülkeler olduğunu söyledi.

TİM olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ticaretin aksamaması ve yeni normale hızla adapte olmak adına var gücüyle çalıştıklarını ifade eden Gülle, işleri dijitale taşıdıklarını belirtti.

Gülle, ilk "sanal ticaret heyetlerinin", "sanal fuarların" ve "sanal ödül töreninin" öncüsü olduklarını dile getirerek, sanal ticaret heyetlerinden Özbekistan, Kenya, Hindistan ve Nijerya'yı başarıyla tamamladıklarını bildirdi.

Pakistan'ın hızla büyüyen ekonomisi ve dinamik yapısıyla dünyanın en kalabalık beşinci ülkesi olduğunu belirten Gülle, "Birçok sektörde önemli fırsatların bulunduğu Pakistan ile sanal ticaret heyetlerine büyük bir heyecanla devam ediyoruz. Bugün aramızda makine, çelik, iklimlendirme, otomotiv ve yedek parça, çimento cam seramik, demir-demir dışı ürünler, elektrik elektronik ve medikal sektörünün temsilcileri bulunmakta." ifadelerini kullandı.

- "Haziranda Pakistan'a, 14 sektörümüzün ihracatı arttı"

TİM Başkanı İsmail Gülle, 10 yıl önce yaklaşık 50 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip olan Pakistan'ın dış ticaret hacminin 2018 yılında 80 milyar dolara ulaştığını belirterek, 2019 yılında 74 milyar dolara gerilediğini söyledi.

2019 yılında Pakistan'ın 24 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini dile getiren Gülle, aynı yılda 50 milyar dolar ithalat gerçekleştirdiğini belirtti.

Gülle, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 2019'da Pakistan'a ihracatı; 2018 yılına göre yüzde 8 artışla 550 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019'da Pakistan'dan ithalatımız ise 2018 yılına göre yüzde 11 düşüşle 306 milyon dolar olarak gerçekleşti. 244 milyon dolarlık dış ticaret fazlası ile Pakistan, dış ticaret fazlası verdiğimiz ülkeler arasında yer alıyor. 2019'da Türkiye'nin ülkenin ithalatındaki payı ise yüzde 0,8 olarak gerçekleşti. Pakistan'da son yıllarda hızlanan talep artışı, ihracatçı firmalarımız için bu pazarda önemli fırsatlar olduğunu gösteriyor.

Kültürel, siyasi, askeri ve dış politika ilişkileri oldukça iyi olan bu iki dost ülkeye, ticari anlamda da daha güzel şeyler söylemek yakışır. Geride bıraktığımız haziran ayında Pakistan'a, tam 14 sektörümüzün ihracatında artış gerçekleşti. Bu sektörler arasında, önceki yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 224 artıran deri ve deri mamulleri, yüzde 81 artıran hazır giyim ve konfeksiyon ve yüzde 79 artıran elektrik-elektronik sektörleri öne çıkmaktadır."

2019 yılında, Pakistan'a özellikle tarımsal ürünler, hayvansal mamüller ve madencilik mal gruplarının ihracatında büyük artış yaşandığını belirten Gülle, iklimlendirme, makine ve otomotiv gibi diğer birçok sektörde de yüksek büyüme oranlarının yakalanmasının öncelikli beklentileri olduğunu dile getirdi.

Gülle, iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi için serbest ticaret anlaşması ile vize serbestisinin önemine dikkati çekti.

- "Ticaret hacmimiz iki ülkenin potansiyelini yansıtmıyor"

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ise mevcut Türkiye-Pakistan ticaret hacminin iki ülkenin potansiyelini yansıtmadığını söyledi.

Ticari ilişkilerin ileriye taşınmasının mümkün olduğunu dile getiren Yurdakul, "Her iki ülkenin ilgili makamları da bunun bilincinde. Ticaretin geliştirilmesi için gerekli altyapı hazırlıklarını yapıyoruz. Bu yılki rakamlar pandemi dolayısıyla bir miktar düşük seyretse de yılın ikinci yarısında büyük bir toparlanma yaşanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yurdakul, pandeminin Pakistan'da son 3 haftadır kontrol altına alınma eğilimine girdiğini belirterek, Türk Hava Yolları'nın (THY) Pakistan'ın 3 şehrine karşılıklı seferleri sürdürmesinin memnuniyet verici olduğu dile getirdi.