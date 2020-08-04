TİM: Pandemi sürecinde en yüksek aylık ihracat Temmuz'da

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı Temmuz ayında 15 milyar 12 milyon dolar ile pandemi sürecinde en yüksek aylık rakama ulaştı.

TİM verilerine göre ihracat Temmuz'da aylık bazda yüzde 11.5 yükseldi. Son 12 aylık ihracat da yüzde 7.9 kayıpla 166.6 milyar dolar geriledi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, " Avrupa Birliği Komisyonu'nun,'2020 Yaz Ekonomik Tahminleri' raporuna göre, ihracatta en önemli pazarımız olan Avrupa Birliği'nin 2020 yılında yüzde 8.3 küçülmesi bekleniyor. Yine önemli ihraç pazarlarımız arasında yer alan ABD de Uluslararası Para Fonu (IMF) beklentilerine göre bu yıl yüzde 6.6 küçülecek. Diğer yandan, olası bir ikinci dalga tüm dünyada belirsizlikleri ve aşağı yönlü riskleri tetikliyor. Öyle ki, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) beklentilerine göre, salgında ikinci dalganın yaşandığı senaryoda 2020 yılında dünyadaki toplam ihracatın yüzde 11.2, ithalatın ise yüzde 12.2 düşmesi; Birleşik Krallık 'ın yüzde 14, Rusya 'nın yüzde 10, Almanya 'nın ise yüzde 8,8 küçülmesi bekleniyor" dedi.

Temmuz ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı Gülle, "Temmuz ayında ihracat ailemize 1,641 firmamızın katıldığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız Temmuz ayında 97 milyon 404 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, Temmuz ayı içerisinde toplam 40.675 firmamız ihracat gerçekleştirdi" diye ekledi.