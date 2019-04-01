TİM: Rekorlarımızı aynı azimle devam ettireceğiz

TİM Başkanı Gülle, yerel seçimlerin ardından yaptığı açıklamada "Ülkemizin refahı, büyümesi ve istihdamı adına rekorlarımızı aynı azimle devam ettireceğiz." dedi.

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