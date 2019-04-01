TİM: Rekorlarımızı aynı azimle devam ettireceğiz
49 dakika önce
TİM Başkanı Gülle, yerel seçimlerin ardından yaptığı açıklamada "Ülkemizin refahı, büyümesi ve istihdamı adına rekorlarımızı aynı azimle devam ettireceğiz.
TİM Başkanı Gülle, yerel seçimlerin ardından yaptığı açıklamada "Ülkemizin refahı, büyümesi ve istihdamı adına rekorlarımızı aynı azimle devam ettireceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:20
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