Son Dakika Haberleri: TİM: Rekorlarımızı aynı azimle devam ettireceğiz

TİM: Rekorlarımızı aynı azimle devam ettireceğiz

49 dakika önce

TİM Başkanı Gülle, yerel seçimlerin ardından yaptığı açıklamada "Ülkemizin refahı, büyümesi ve istihdamı adına rekorlarımızı aynı azimle devam ettireceğiz.

TİM: Rekorlarımızı aynı azimle devam ettireceğiz, System.String[]
TİM Başkanı Gülle, yerel seçimlerin ardından yaptığı açıklamada "Ülkemizin refahı, büyümesi ve istihdamı adına rekorlarımızı aynı azimle devam ettireceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:20 

Ekonomi
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