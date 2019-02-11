Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi ve İstanbul
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Tuncay
Sagun, Türkiye'nin mevcut olan potansiyelini daha da ileriye taşıması için, "çevreye duyarlı, günün ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir su ürünleri yasasına" ihtiyaç olduğu uyarısı yaptı.
Türkiye'nin 2018 yılında 600 bin tonun üzerinde su ürünleri ürettiğini belirten Sagun, Türkiye'nin Avrupa
'da su ürünleri üretiminde ilk üçte yer aldığını ve 100 ülkeye su ürünleri ihracatı yaptıklarına söyledi ve ekledi:
"Mevcut yasa 1971 yılında bu yana 48 yıldır kullanılıyor. Biz hala bu kanunla su ürünlerinin yetiştirilmesini, korunmasını ve denetlemesini düzenlemeye çalışıyoruz. O günden bu yana pek çok şey değişti. Bize biçilen elbise artık çok dar geliyor. Sigortadan kaçak avcılığa, kayıt dışılıktan denetimlere, pazarlamadan teşviklere kadar çok çeşitli sorunlar ile mücadele ediyoruz. Mevcut yasada değişiklikler yapılırsa bugün sektörde yaşanmakta olan sorunların büyük bir kısmı çözüme kavuşacaktır.
"Yeni yasada yetiştiriciliğe de devlet desteğinin sağlanmasını, kiralamaların sürekli ve tamamen Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılmasını, yasadışı avcılıkla mücadelede caydırıcılığa yönelik hükümlerin yer almasını istiyoruz.
"Avlanan ya da üretilen su ürünlerinin kayıt altına alınması ve izlenebilirliğine yönelik düzenlemeler gibi konularda yasanın mevcut maddelerinin değiştirilmesi sektör açısından büyük bir önem taşıyor.
"Öncelikle su ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlayacak; sektörün, ihracatçıların, üniversitelerin görüş ve önerileri dikkate alınarak hazırlanmış bir su ürünleri kanunu istiyoruz.
"Orkinos avcılığı için yeterli donanıma sahip olmayan birçok tekne orkinos avlanma ruhsatı alıyor ve kota tahsisatı için bakanlığa başvuruyor.
"Kota almaları halinde ise avlanma yapamayıp, kotasını bir başka firmaya yüksek bir bedel karşılığında satabiliyor.
"Bu nedenle orkinos avlayan gemilerin diğerlerinden ayrılması konusunda bir düzenlemeye gidilerek, ihracatçının desteklenmesi gerekiyor. Ayrıca, orkinos avcılığı yapan tekneler başka balıkların avında kullanılmamalı.
"Türk su ürünleri sektörünün daha çok üretim yapmasını, iç ve dış pazarlarda daha fazla yer bulmasını istiyoruz.
"Bütün bunların sonucunda Türkiye'ye daha fazla döviz getirmek ve daha fazla istihdam sağlamayı arzu ediyoruz.
"Sektörün bunu yapacak gücü ve deneyimi var. Daha çağdaş bir su ürünleri yasası bizim bu doğrultuda ilerlememize büyük katkıda bulunacaktır." (Fotoğraflı) - İstanbul