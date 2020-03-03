TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya: "Enflasyon ağustos itibariyle tek haneye inebilir" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya: 'Enflasyon ağustos itibariyle tek haneye inebilir' - Son Dakika Ekonomi

TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya: "Enflasyon ağustos itibariyle tek haneye inebilir"

6 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, "Yılın ilk yarısında baz etkinin zayıf kalması dolayısıyla enflasyonun çift hanelerde kalacağını tahmin ediyoruz ancak ağustos itibariyle tek haneye inebilir.

TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, "Yılın ilk yarısında baz etkinin zayıf kalması dolayısıyla enflasyonun çift hanelerde kalacağını tahmin ediyoruz ancak ağustos itibariyle tek haneye inebilir." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Yılın ilk yarısında enflasyonda çift hane beklediklerini belirten Çetinkaya, "Yılın ilk yarısında baz etkinin zayıf kalması dolayısıyla enflasyonun çift hanelerde kalacağını tahmin ediyoruz ancak ağustos itibariyle tek haneye inebilir. Kur tarafında ise sepetin değer kazanımını görüyoruz. Kredi faizlerinde bir süre düşüş beklemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çetinkaya, "İkinci yarıya başladığımızda ise baz etkinin yardımını göreceğiz. 2019 yılının temmuz ve ağustos aylarında TÜFE rakamları tarihsel ortalamaların oldukça üzerinde gelmişti. Dolayısıyla ağustos itibariyle tek haneye yakın seviyelere gelmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Koronavirüs kırılganlığı artırırken petrol fiyatlarını düşürdü"

Ocak ayındaki yatay seyrin ardından şubatta sepetin değer kazanımını gördüklerini ifade eden Çetinkaya, şunları kaydeti:

"Piyasalarda volatilitenin arttığına şahit olduk. Ancak yine virüs etkisiyle global talepteki azalma petrol fiyatlarında geri çekilmeye sebep oldu ve yurt içinde akaryakıt fiyatları düştü. Yapılan faiz indirimlerinin etkisiyle ticari lira cinsi kredi faizlerinin yüzde 11-12 bandına çekildiğini ocakta görmüştük. Şubatta da ortalama faizler bu civarda seyretti. Enflasyonun ilk yarıda çift hanede kalacağı beklentimiz ve Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ara vereceğini düşünmemiz sebebiyle kredi faizlerinde bir süre düşüş beklemiyoruz."

TÜİK verilerine göre, yılın ikinci ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,67'lik piyasa beklentilerinin altında yüzde 0,35 artış gösterdi. Böylelikle yıllık enflasyon yüzde 12,37 oldu. Üretici fiyatları ise ekim ayında gördüğü dipten yükselişine dördüncü ayda da devam ediyor. Aylık ÜFE yüzde 0,48 olurken yıllık artış yüzde 9,26'ya ulaştı.

Çetinkaya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:46 Kaynak: AA
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