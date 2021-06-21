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TİM, Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı tanıttı - Son Dakika

TİM, Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı tanıttı

21.06.2021 12:39
TİM, Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı tanıttı, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İnşallah Eylem Planımızdaki hedefleri bir bir gerçekleştirerek Türkiye'yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceğiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İnşallah Eylem Planımızdaki hedefleri bir bir gerçekleştirerek Türkiye'yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceğiz. Çalışmalarımızın sonucunda dünyayı tüketmeden dünya için üreten ülkemiz, hem sürdürülebilir kalkınma modeliyle ihracatla yükselecek hem de çevreye değer veren herkesin bir numaralı tercihi haline gelecek." dedi.

TİM Kadın Konseyi'nin öncülüğünde, "Dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz" sloganıyla hazırlanan TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı, TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM Kadın Konseyi Üyeleri ve Sektörler Konseyi temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da tanıtıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı Gülle, TİM Kadın Konseyi'nin kısa zamanda önemli işlere imza attığını söyledi.

TİM olarak sürdürülebilir bir gelecek adına başlattıkları seferberlikten büyük bir heyecan duyduklarını aktaran Gülle, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin en önde gelen sürdürülebilir faaliyeti ihracattır. İhracatçılar, sürdürülebilirlik kavramını en iyi bilen neferlerdir. Sürdürebilirliğin içinde istikrar vardır, dirayet vardır, duruş vardır, vatan sevgisi vardır, insan sevgisi vardır, doğa sevgisi vardır, en önemlisi sevgi vardır, paylaşmak vardır. İhracatçılar olarak bu yola çıktığımızda iki önemli vazifemiz bulunuyordu. Bunların ilki, sürdürülebilir ihracatı başarmaktı. Hamdolsun bunu hep birlikte başardık. İhracatımızı sürdürülebilir bir zemine bağladık. Şimdi ise vazifemiz, sürdürülebilir dış ticaret fazlası vermektir. Geçtiğimiz yıl 148 ülkeye dış ticaret fazlası verdik. Bu başarıyı sürdürebilir kılmak ve dış ticaret fazlası verdiğimiz ülke sayısını artırmak elimizde. Ancak iklim değişikliği ve çevre konusunu sürekli gündemde tutmamız gerekiyor. Çünkü iklim değişikliği artık gelecek nesillerin değil, bugün, doğrudan bizlerin sorunu haline gelmiş durumda."

2018 yılında görevi devraldıklarından bu yana, dış ticaret fazlası verilen AB'nin ısrarla karbon nötr kıta olma hedefini dile getirmesinin, ihracat için oldukça önemli bir gelişme olduğunu aktaran Gülle, ihracatçının Yeşil Mutabakat'la beraber mutlaka sürdürülebilir değer fazlası vermeye devam edeceğini bildirdi.

"Eylem Planımız, her alanda sürdürülebilir Türkiye hedefine ulaştıracak"

Gülle, "Avrupa Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA III" proje çağrısını "Yeşil Gündem ve Sürdürülebilirlik" başlığında hazırladıklarını, İSTKA proje çağrısı için ihracatçıların sınırda karbon düzenlemesine uyum sağlaması amacıyla "Sıfır Karbon Fasilitasyon Merkezi" proje başvurusunu yaptıklarını anlattı.

COSME Programı "Avrupa Hafif Sanayisinde İnovasyon ve Teknoloji" çağrısı kapsamında ihracatçıların dijital, teknolojik ve yeşil dönüşüm adımlarını hızlandıracak bir proje başvurusu gerçekleştirdiklerini aktaran Gülle, "TÜBİTAK Ağlara Üyelik Desteği kapsamında Avrupa İklim Ağı'na üyelik için çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah olumlu sonuçları bekliyoruz. Tüm bu çalışmalar, Kadın Konseyimizin üstün çalışma ve gayretleriyle yoğrularak Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı hayata geçirmemizi sağladı." dedi.

Gülle, TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nda yer alan 12 ana hedefin, sürdürülebilirlik noktasında Türkiye'yi markalaştırarak "her alanda sürdürülebilir Türkiye" hedefine ulaştıracağını belirtti.

Eylem Planı'nda 12 ana hedef belirlediklerini bildiren Gülle, bu hedefleri ana başlıkları ile "TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Kurulu, İhracatta Sıfır Atık Seferberliği, Dijital Mentorluk ve Eğitim Programları, Kurumsal Karbon Ayak İzi Çalışmaları, Sanayide Döngüsellik ve İleri Kazanım, İleri Arıtma Teknolojileri, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi, Standardizasyon Uygulamaları, Sertifikasyon Uygulamaları, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve İstihdam, Dijital Ürün Pasaportu ve İzlenebilirlik" olarak belirlediklerini anlattı.

Gülle "Kaliteli, katma değerli ihracat hedefiyle sanayide dijital dönüşümü destekleyeceğiz. Bu vizyonu ortaya koyan ve 'sürdürülebilirlik' başlığında ilklere imza atan TİM Kadın Konseyimizi tebrik ediyorum. İnşallah Eylem Planımızdaki hedefleri bir bir gerçekleştirerek Türkiye'yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceğiz. Çalışmalarımızın sonucunda dünyayı tüketmeden dünya için üreten ülkemiz, hem sürdürülebilir kalkınma modeliyle ihracatla yükselecek hem de çevreye değer veren herkesin bir numaralı tercihi haline gelecek." ifadelerini kullandı.

"İlk hedefimiz, TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Kurulu'nu oluşturmak"

TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı'ndaki 12 ana hedef hakkında bilgi veren Gülle, şunları kaydetti:

"İlk hedefimiz, TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Kurulu'nu oluşturmak. Cumhurbaşkanımız liderliğinde hayata geçirilen Eylem Planı doğrultusunda TİM olarak oluşturacağımız kurul ile sektörlerimizin ilerleme sürecinin takipçisi olacağız. Sürdürülebilir ihracat stratejisi, sektörel eylem planı ve kamu istişare mekanizmasıyla aşama aşama tüm süreci yakından takip etme şansına sahip olacağız. Ayrıca Bilim Kurulu'na bağlı sektör kurulları oluşturarak değerlendirme toplantıları gerçekleştirecek, yıl sonunda Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımlayacağız.

İkinci hedefimiz, Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde gerçekleştirilen 'Sıfır Atık Projesi'ni ihracatımızdaki her sektöre taşımak. Bu kapsamda, işletmelerin atık envanterinin oluşturulması ve ortak bir platformda birleştirilmesi, değerlendirilmesi, firmalara teknik envanter sağlanması konularında liderlik edeceğiz. Ayrıca atıkların minimize edilmesi, atıktan enerji elde edilmesi ve ihracatçılar için atık yönetimi iş modeli geliştirilmesine ilişkin mentorluk vereceğiz."

Gülle, "Dijital Mentorluk ve Eğitim" programlarıyla, sürdürülebilirlik ekosistemini oluşturacaklarını, bu hususta, Ekolojik İhracat Akademisi çatısı altında pek çok eğitim ve proje planladıklarını anlattı.

Eylem Planı'nda yer alan diğer hedeflere de değinen Gülle, "Hedeflerimizden biri, son günlerde Marmara Denizi'nde yaşanan tabloyla gündemde daha da öne çıkan 'ileri arıtma teknolojileri' alanında. Bu minvalde, ileri derece arıtma teknolojileriyle mevcut altyapının iyileştirilmesi ve sanayi tesisleri atık sularının değerlendirilmesi konularında çalışmalar gerçekleştireceğiz." dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Gülle, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununa ilişkin, "Bugüne kadar yapılanlar yeterli olsaydı Marmara, bugün bu şekilde olmazdı ama gelinen nokta itibarıyla bu sadece devletin üzerine yüklenerek altından kalkılacak bir sorun değil. STK'ların da elini taşın altına koyması gerek." diye konuştu.

TİM, Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı tanıttı
TİM, Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı tanıttı
TİM, Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı tanıttı
TİM, Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı tanıttı
TİM, Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı tanıttı

Bilim Kurulu, İhracat, Türkiye, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TİM, Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı tanıttı - Son Dakika Ekonomi


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