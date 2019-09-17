TİM, TEKNOFEST'te inovasyonu gençlerle buluşturdu

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) yer alan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Çadırı'ndaki Droneup, Atmosfer Dışında Bitki Yetiştirme, Geri Dönüşüm, Arduino, 3D printer, Robotik gibi atölyelere katılımcılar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

TİM açıklamasına göre, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul'da İnovaTİM, İnoSuit, İnovaLİG, TİM-TEB Girişim Evleri projelerinin sergilendiği TİM Çadırı da yerini aldı. TİM'in inovasyon çadırında gerçekleştirilen atölyeler ve inovatif sergilere katılımcıların ilgisi ise büyük oldu. TİM Çadırı'nı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da öğrenciler ve girişimcilerin yaptığı inovatif projeler hakkında bilgiler aldı.

TİM çatısı altında yer alan ve 'İnovasyon Elçileri' olarak adlandırılan İnovaTİM ailesi de özel etkinliklere imza attı. İnovaTİM tarafından gerçekleştirilen Droneup, Atmosfer Dışında Bitki Yetiştirme, Geri Dönüşüm, Arduino, 3D printer, Robotik atölyelerinde katılımcılar inceledikleri örnekleri uygulamalı olarak hayata geçirme fırsatı buldular.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) ortaklığında Türkiye'nin girişimcilik, teknoloji ve ihracat alanlarında gelişimine katkı vermek amacıyla hayata geçirilen TİM-TEB Girişim Evleri standında ise katılımcılar, yarış dronu BRODRONE insansız hava aracını, en yakın lokasyondaki yazıcıdan çıktı almayı sağlayan platform PrintLee'yi, meme kanserine karşı giyilebilir teknoloji geliştiren TRİWİ'yi, sanal gerçeklik ve yapay zeka ile uygulama geliştiren REDLAB'ı, Türkiye'deki ilk Amazon teknoloji partnerliğine sahip olan Pirahas'ı görme imkanı buldu.

TİM Çadırı'nda, İnoSuit firmalarına gerek firma tanınırlığını arttırmak gerekse staj arayışında olan öğrenciler ile stajyer arayan firmaları bir araya getirmek amaçlarıyla bir başvuru noktası yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, TEKNOFEST'e TİM olarak bu sene inovasyon ve teknoloji alanında destekledikleri projelerle yer almaktan büyük bir gurur duyduklarını belirtti. "Milli Teknoloji Hamlesi"nin en güçlü sembollerinden olan TEKNOFEST'in, yurt içinden ve yurt dışından gelen binlerce katılımcıya Türkiye'nin teknolojiye yaklaşımını çok iyi bir şekilde anlattığını belirten Gülle, "Teknoloji savunmadan biyomedikale, finanstan eğitime kadar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Artık teknolojiyi kullanmadan, herhangi bir hizmete erişebilmek, sağlıklı ve sürdürülebilir üretim yapabilmek ve güvenliğimizi sağlamak neredeyse imkansız hale geldi." ifadelerini kullandı.

İsmail Gülle, teknoloji konusunda sadece kullanıcı düzeyinde kalındığı sürece, herhangi bir alanda özgürlüğün garanti altına alınamayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu yüzden, günümüz dünyasında bağımsızlığın birinci şartı olan teknolojiyi tasarlayan, üreten ihraç eden bir Türkiye olmamız son derece önemli. Dolayısıyla, milli teknoloji hamlesiyle bugün attığımız adımlar, geleceğin oyun kurucuları arasındaki yerimizi perçinlememiz adına atılan en önemli adımlardır. 85 bin ihracatçının temsilcisi TİM olarak hedefimiz, teknolojiyi tasarlayan, üreten, ihraç eden bir Türkiye olmak ve Türk Malı kalitesini tüm dünyaya ulaştırmaktır. Bu hedefe ulaşabilmek adına başta Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, hükümetimizin ilgili bakanlıkları ve kurumları, kamu kuruluşları, özel sektör firmaları ve üniversitelerimiz ile tüm gücümüzle tam performans çalışıyoruz."