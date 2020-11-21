TİM / TTG kuruluş ve çalışma esasları belirlendi - Son Dakika

TİM / TTG kuruluş ve çalışma esasları belirlendi

21.11.2020 09:57
TİM / TTG kuruluş ve çalışma esasları belirlendi, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde, "ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısının dünya pazarlarında güçlendirilmesi" amacıyla kurulan Türkiye Tanıtım Grubu'nun (TTG) kuruluş, görev ve faaliyetleri ile çalışma usul ve esasları belirlendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde, "ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısının dünya pazarlarında güçlendirilmesi" amacıyla kurulan Türkiye Tanıtım Grubu'nun (TTG) kuruluş, görev ve faaliyetleri ile çalışma usul ve esasları belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğinde, "TTG, Bakanlıkça belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısının dünya pazarlarında güçlendirilmesi amacıyla faaliyet göstermek üzere TİM nezdinde kurulmuştur" denildi.

Yönetmelikte, TTG organlarından "Danışma Kurulu"nun oluşum ve görevleri şöyle tanımlandı: "Danışma Kurulu; Sektörler Konseyi başkan ve üyeleri ile İletişim Başkanlığı temsilcisi ve Bakanlığın ilgili Genel Müdürlerinden oluşur. "İlaveten TİM'in teklifi ve Bakanlık onayı ile belirlenen TTG'nin faaliyet konuları ile ilgili uzman üyeler Danışma Kurulunda yer alır. "Yazılı mazeret sunmaksızın üst üste iki toplantıya katılmayan uzman üyenin Danışma Kurulu üyeliği düşer."TTG Yönetim Kurulu'nun da, TİM başkanı, Bakanlıkça belirlenen bir Bakanlık temsilcisi ile TİM'in teklifi ve Bakanlık onayı ile Danışma Kurulu üyeleri arasından belirlenen üyelerden oluşacağı belirtilen yöhetmelikte, TTG İcra Direktörlüğü ve görevleri de şöyle tanımlandı:

"İcra Direktörlüğü; Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanlığın olumlu görüşünü almak kaydıyla görevlendirilen bir İcra Direktörü ile yeterli sayıda uzman personelden oluşur."


Türkiye, Gazete, İcra, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TİM / TTG kuruluş ve çalışma esasları belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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