TİM, Türkiye Turnesi İstişare Buluşmalarının İkincisini, Erzurum'da Gerçekleştirdi

TİM Başkanı İsmail Gülle; "Erzurum'un geçmişinde 30 – 40 milyon dolarlık yıllık ihracat başarıları var. 2012 yılında 46 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşılmıştı. Bu başarıyı neden koruyamadık? İlimizin ihracatını önce 50 milyon dolara, ardından 100 milyon dolara nasıl taşıyabiliriz, bunu çok iyi irdelememiz gerekiyor. Bugün burada bulunmamızın sebebi de bu. Dadaşların şehrine 10 milyon dolarlar değil, 100 milyon dolarlık ihracat rakamlarının yakışacağına inancım tam. Çalışmalarımızı, kaynaklarımızı bu çerçevede değerlendirirsek, 2019 yılında 100 milyon dolar ihracatı aşan 53 ilimiz arasında Erzurum'u da görmemiz işten bile değil" dedi.

61 ihracatçı birliği, 13 genel sekterliği, 27 sektörü ve 83 bini aşan üyesiyle, Türkiye'nin küresel ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçıların çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracat ekosisteminin Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm paydaşları ile buluşmaya devam ediyor. Açık iletişim platformu niteliğinde olan istişare buluşmalarının ikincisini "TİM Doğu Anadolu Meclisi" adıyla Erzurum'da gerçekleştiren TİM, 360 derecelik yeni bakış açısı ile "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" hedefi doğrultusunda ihracatçının taleplerini dinledi ve bölgesel sorunlarını masaya yatırdı. TİM Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve bölgenin önde gelen iş insanları katıldı.

TİM Başkanı İsmail Gülle toplantıda yaptığı konuşmasında; "Bu yılın ilk 2 ayında da aylık rekorlarımıza devam ediyoruz. Bu rekorlar bizi son derece memnun ve mutlu etti. Ancak, aynı zamanda bu başarılar, daha iyi yarınlar için bizlere çok büyük sorumluluklar da yükledi. TİM olarak, ihracatımızın geleceğine yönelik ihracatımızın değerini, ihracatçı firma sayısını ve sattığımız ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik kritik başlıklar belirledik. Bu 3 olgu beraber gerçekleşirse, küresel ticaretten aldığımız payı, deyim yerindeyse katlayabileceğimiz çok açık. Bu çerçeveden açık iletişim platformu niteliğindeki bölgesel meclis toplantılarımıza bu yıl yoğun bir şekilde devam etmeye kararlıyız. Gaziantep'te başladığımız ve bugün Erzurum'da yakaladığımız bu heyecanı,deyim yerindeyse Türkiye genelinde bir seferberliğe dönüştürerek, ülkemizi baştanbaşa dolaşacağız. İkinci toplantısını gerçekleştirdiğimiz bu seferberlikle, Anadolu'yu bir baştan bir başa kat edecek, ihracatımızın miktarını ve katma değerini artırmanın yollarını ihracatçılarımızın katkılarıyla arayacağız. Erzurum ilimizin gençlerine, girişimcilerimize, ihracatçılarımıza ihracatın her alanına ilişkin eğitimler verecek, onları hem bu alanda cesaretlendirecek hem de ihracata hazırlayacağız.

Özellikle KOBİ'lerimizi ihracata kazandırmak adına yürüttüğümüz "TİM KOBİ İhracat Seferberliği" eğitim programımızı da ilk kez 19-20 Mart tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştireceğiz. KOBİ İhracat Seferberliği eğitim programımıza Erzurum'un yanı sıra Ağrı, Iğdır, Van ve Bayburt illerimizden de ihracatçı firmalarımız, girişimcilerimiz, üniversite öğrencilerimiz ve kanaat önderlerimiz katılım sağlayacak" dedi.

Gülle: "Dadaşların şehrine 100 milyon dolarlık ihracat rakamlarının yakışacağına inancım tam"

Erzurum 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9'a yakın bir artışla 18,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Gülle, "Ancak ilimizin geçmişinde 30 – 40 milyon dolarlık yıllık ihracat başarıları var. 2012 yılında 46 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşılmıştı. Bu başarıyı neden koruyamadık? İlimizin ihracatını önce 50 milyon dolara, ardından 100 milyon dolara nasıl taşıyabiliriz, bunu çok iyi irdelememiz gerekiyor. Bugün burada bulunmamızın sebebi de bu. Dadaşların şehrine 10 milyon dolarlar değil, 100 milyon dolarlık ihracat rakamlarının yakışacağına inancım tam. Çalışmalarımızı, kaynaklarımızı bu çerçevede değerlendirirsek, 2019 yılında 100 milyon dolar ihracatı aşan 53 ilimiz arasında Erzurum'u da görmemiz işten bile değil. İlimizin ülke ihracatından aldığı paya bakıldığında, 2018'de oranın onbinde 1 olduğunu görüyoruz. Bu oran da aynı şekilde geçmişteki onbinde 3'lük seviyenin altında kalıyor. İlimizin sadece koşması değil, çok hızlı koşarak ülkemizin ihracat artışına, dolayısıyla küresel ticaretten aldığımız payın artmasına katkı vermesi, hepimizin ortak beklentisi. Doğu Anadolu İhracatçı Birliklerimizin de bu ilde bulunması dolayısıyla, Erzurum ilimize çok daha büyük görevler düşüyor. 2018'de en az ihracat yapan 10 ilimizin 7'si Doğu Anadolu Bölgemizde. Bu illerimizden 3'ü ise geçen yıl 1 milyon doların da altında ihracat gerçekleştirdi. Ülkemizin ihracatla yükseleceği gerçeğinden hareketle, bugün icra ettiğimiz bu Meclisimiz'de elde edilecek çıktıların, bilgi birikiminin ve deneyimin, bölge illerimize aktarılması son derece kritik" şeklinde konuştu.

Gülle: "Erzurum yüksek teknolojide ülkemiz ortalamasının çok ilerisinde"

2018 yılında Türkiye'nin ihracatının yüzde 3,3'ünü ileri teknoloji yüzde 34'ü aşkın bir oranını ise orta-ileri teknoloji ürünleri olduğunu hatırlatan Gülle, şunları söyledi: "Erzurum her ne kadar toplam ihracatta istediğimiz noktada olmasa da, yüksek teknolojide ülkemiz ortalamasının çok ilerisinde. İlimizin ihracatında ileri teknolojili ürün ihracatı yüzde 8,7 pay alırken orta ileri teknolojide ise oran yüzde 38,9.Bunda, ilimiz ihracatında özellikle tıbbi kimyasallar ve cihazlar ile ölçme, kontrol ve test cihazları ihracatının rol aldığını görüyoruz. Bu tablo, bize hangi alanlara öncelik vermemiz gerektiği konusunda da çok önemli fikirler veriyor. Bu alanlarda ihracat yapan firmaları tespit edecek, onların ihracatta daha ileri gidebilmeleri, yeni hedef pazarlara girebilmeleri için çalışacağız. Bu sayede, hem firmalarımızı, hem de onların ilimizdeki tedarikçilerini çok daha ileri noktalara taşıyacağız. İlimizin firmalarını destekleyelim, yerse yer, cihazsa cihaz, laboratuvarsa laboratuvar, ne gerekirse sağlayalım. Örneğin; Türkiye'nin 72 ilindeki 150 üniversitede

inovasyonu odak noktasına alan 2 bin 920 kişilik dev bir aileden oluşan İnovaTİM, ile yeni bir çalışmaya imza atarak liselerde eğitime başladık. Liselerde Yapay Zeka ve İnovasyon Eğitimleri projemizin lansmanını TİM Doğu Anadolu Meclisi Buluşması kapsamında Erzurum'da gerçekleştirdik. Bu kapsam da Erzurum Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi ziyaretimizin ilimiz gençlerine büyük katkılar sağlamasını diliyoruz."

Toplantının ardından TİM Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki heyet TİM ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından, teknolojik katma değeri yüksek ve ihracat odaklı projelere sahip girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kurulan Erzurum TİM-TEB Girişim Evi'ni ziyaret etti. Heyet, TİM-TEB Girişim Evleri'nden destek alan girişimcilerin projelerini tanıttığı stantları ziyaret ederek girişimcilerle görüş alış verişinde bulundu.