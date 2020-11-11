TİM ve İhracatçı Birliklerinden depremzedelere 10 milyon TL destek - Son Dakika

TİM ve İhracatçı Birliklerinden depremzedelere 10 milyon TL destek

11.11.2020 14:32
TİM ve İhracatçı Birliklerinden depremzedelere 10 milyon TL destek, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İzmir'deki depremden etkilenen depremzedeler için İzmir İş Dünyası tarafından başlatılan "Birlikten İzmir Doğar" yardım kampanyasına 10 Milyon TL bağışladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İzmir'deki depremden etkilenen depremzedeler için İzmir İş Dünyası tarafından başlatılan "Birlikten İzmir Doğar" yardım kampanyasına 10 Milyon TL bağışladı. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Bizleri güçlü yapan birlikteliğimizdir, dayanışma ruhumuzdur. Biz bir oldukça, "İhracatla Yükselen Türkiye'yi", Ne afetler, ne salgın, ne ekonomik baskılar durduramayacaktır. TİM ve İhracatçı Birliklerimiz olarak, konut, okul ve sosyal alan yapımını öngören bu anlamlı projeye katkıda bulunacağız" dedi.

95 bin ihracatçının Türkiye'deki tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye genelinde 61 ihracatçı birliği ile İzmir'in yaralarını sarmak için harekete geçti. TİM bu kapsamda, İzmir iş dünyası tarafından başlatılan "Birlikten İzmir Doğar" kampanyasına 10 milyon TL bağışladı. Kampanya ile depremde yaşamını yitirenlerin ailelerinin ev sahibi yapılması hedefleniyor.

"61 birliğimizle İzmir'in yanındayız"

Ege İhracatçı Birliklerinde basın toplantısı düzenleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, 95 bini aşan ihracat ailesini temsilen, İzmirlinin zor günde yanında olduklarını belirterek, "Ülkemizin üreten yüzü olarak bizler, elbette bu zorlu süreçte, İzmirimizin elinden tutmadan, elimizden gelen tüm desteği vermeden, bu felaketi köşemizden izleyemezdik. Her ne kadar, yiten canlar geri gelmeyecek olsa da, yuvasından olan kardeşlerimizin yarasına, bir nebze de olsa merhem olmak istiyoruz. Barış Pınarı Harekatında, 'Birliklerimiz, birlikteliğimizdir' diyerek, bölgeye nasıl tırlar dolusu yardım gönderdiysek, bugün de aynı birliktelik ve dayanışma ruhuyla, depremzede ailelerimizin yanındayız" dedi.

Depremzedeler için 10 Milyon TL bağış

İhracatçı Birlik Başkanlarının, bu anlamlı projeye her aşamada koşulsuz destek verdiğini dile getiren Gülle, "Destek verdiğimiz proje, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından tahsis edilecek arsa üzerinde; Ege İhracatçı Birliklerimiz, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası ortaklığında gerçekleştirilecek. Proje kapsamında, okul ve sosyal tesisten oluşan, 150 konut inşa edilmesi planlanıyor. TİM ve İhracatçı Birliklerimiz olarak, bu anlamlı projeye, 10 Milyon Türk Lirası katkıda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

"İzmir, bu felaketten de güçlenerek çıkacaktır"

Gülle, sözlerine şöyle devam etti:

"Belki yaralarımız hemen iyileşmeyecek; fakat depremzedelerin yaralarını sarmak adına, ihracat ailesi olarak, 61 İhracatçı Birliğimiz, 13 genel sekreterliğimizle; güçlü İzmir ve güçlü Türkiye için, biz hep burada olacağız. Bizleri güçlü yapan birlikteliğimizdir, dayanışma ruhumuzdur. Biz bir oldukça, 'İhracatla Yükselen Türkiye'yi', ne afetler, ne salgın, ne ekonomik baskılar durduramayacaktır. Ülkemiz ekonomisinin ve ihracatının kalbi olan şehrimizin acısı bizim acımızdır. Biliyoruz ki, göz bebeğimiz İzmir, bu felaketten de güçlenerek çıkacaktır."

"Kampanya dünyanın dört bir tarafından yoğun ilgi görüyor"

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise "5 Kasım 2020 tarihinde; İzmir İş Dünyası olarak 'Birlikten İzmir Doğar' isimli bir yardım kampanyasını başlattık. Hedefimiz İzmir'in yaralarını bir an önce sarmak. Kampanya dünyanın dört bir tarafından yoğun ilgi görüyor. 50 milyon TL toplama hedefiyle yola çıkmıştık. İlk 2 günde kampanyamıza gösterilen ilgiyi de görünce bu hedefi de aşacağımızı ön görüyoruz. Kampanyamızda hedefi aştığımızda yapacağımız yardımın boyutu da artacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan projemize ilk andan itibaren büyük destek verdi. Evleri yapacağımız arsayı bizlere bedelsiz tahsis etti. Türkiye genelinde 95 bin ihracatçımızın çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisimiz ve Ege İhracatçı Birliklerimiz öncülüğünde Türkiye genelindeki 61 ihracatçı birliğimizle yardım kampanyasına güçlü bir şekilde katılıyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri üyelerimizi ve tüm vatandaşlarımızı yardım kampanyasına katılmaya, örnek bir projenin manevi ortağı olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR

TİM ve İhracatçı Birliklerinden depremzedelere 10 milyon TL destek
TİM ve İhracatçı Birliklerinden depremzedelere 10 milyon TL destek
TİM ve İhracatçı Birliklerinden depremzedelere 10 milyon TL destek
TİM ve İhracatçı Birliklerinden depremzedelere 10 milyon TL destek
TİM ve İhracatçı Birliklerinden depremzedelere 10 milyon TL destek
TİM ve İhracatçı Birliklerinden depremzedelere 10 milyon TL destek
TİM ve İhracatçı Birliklerinden depremzedelere 10 milyon TL destek

Türk Lirası, İş Dünyası, Türkiye, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TİM ve İhracatçı Birliklerinden depremzedelere 10 milyon TL destek - Son Dakika Ekonomi


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