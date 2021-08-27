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TİM ve İTÜ, uydular için yerli güneş panelleri geliştiriyor - Son Dakika

TİM ve İTÜ, uydular için yerli güneş panelleri geliştiriyor

27.08.2021 10:48

TİM ve İTÜ, uydular için yerli güneş panelleri geliştiriyor Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan 'Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

TİM ve İTÜ, uydular için yerli güneş panelleri geliştiriyor

İSTANBUL - Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan 'Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yüksek teknoloji ürün ihracatına da önemli katkı sağlayacak olan projenin merkezi İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı (USTTL), kapılarını gazetecilere açarken, çalışmalardaki son durum da paylaşıldı.

TİM ile İTÜ, Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' hedeflerine katkı sağlayacak dünyada oldukça yaygınlaşan ve maliyeti çok düşük olan Nano ile Mikro Uydular için çok fonksiyonlu, yerli güneş panelleri geliştirilmesiyle ilgili bir iş birliğine gitmişti. Yapılan iş birliğiyle; İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı bünyesinde, İnovaTİM koordinasyonuyla yürütülen 'Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi'nde çalışmalar da başlamıştı. Çalışmaların yapıldığı İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı da kapılarını gazetecilere açtı. Projenin son durumu ve yol haritası, TİM Başkanı İsmail Gülle, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, USTTL Koordinatörü Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan, TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak'ın yanı sıra, projeye dahil olan çeşitli okullarda eğitim gören İnovaTİM'li öğrencilerin de katıldığı bir programla açıklandı.

Katılımcılara, proje çalışmalarının yürütüldüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü'ndeki Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarını'nda çalışmalar hakkında bilgi verildi. TİM Başkanı İsmail Gülle, Prof. Dr. Koyuncu, çalışmaların yapıldığı İTÜ USTTL Temiz Oda'sını da ziyaret etti. Mart ayında İTÜ ile uzay programına destek bazında nano mikro küp ve güneş panelleri uydularının üretilmesiyle ilgili bir proje paydaşlığı yaptıklarını ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle, "Bugün süreç içerisinde ne kadar yol alındığını görmek için burada bir ziyaret gerçekleştirdik. Burada çok önemli bir Ar-Ge merkezi bulunuyor. Zamanında bu uyduyu uzaya gönderme imkanımız olacak. Proje nihayete erince, inşallah, düşük maliyet ve yenilikçi tekniklerle güneş panellerinin geliştirilmesi sağlanmış olacak. Proje kapsamında, 100'den fazla İnovaTİM'li öğrenci, iki yıl boyunca proje süreçlerine dahil olarak, know-how elde edecek" dedi.

"TİMSAT Uydusunu 2023 yılında uzaya fırlatmayı hedefliyoruz"

Hazırlık süreçleri İnovaTİM ekibi ve İTÜ Uzay Tasarım ve Test Laboratuvarı koordinasyonunda başlayan TİMSat küp uydusu hakkında da bilgiler veren Gülle, "Uydumuzu, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 yılında uzaya fırlatmayı hedeflemekteyiz. İleri teknolojiye, katma değere ve inovasyona dikkat çekmek ve bu konuların ülkemizdeki gençlere benimsenmesine odaklanıyoruz. Uzay programı ülkemiz için önemli bir hamle. Bu programı destekleyecek yan ürünlerinin de oluşması bizi çok önemli bir konuma getirecektir" ifadelerini kullandı.

İleri teknolojili ürünlerin ihracata olan etkisinden bahseden Gülle, "2020 yılında, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu payı 5'e ya da 10'a doğru çıkması, ileri teknolojili ürünleri yapıp satmakla gerçekleşecektir. Şu anda yapılan bazı uyduların da dışarıya satıldığını duyduk ve memnun olduk" diye konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise, "TİM iş birliği ile yeni bir küp uyduyu uzaya göndermek gibi bir hedefimiz bulunuyor. Havacılık ve uzay sanayi çok önemli bir hale geliyor. Burada geliştirdiğimiz teknolojileri sadece havacılık ve uzay sanayinde değil, yaşamın her alanında kullanıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan da, proje kapsamında çok fonksiyonlu güneş paneli geliştirme üzerine çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerimizle bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Burada önemli olan lise ve üniversite öğrencilerinin bu bilgilerle donanımlı olarak endüstrimize geçmesidir. Bütçemizi aldık, şu anda sistemleri nasıl tasarlayacağımız üzerine çalışıyoruz. Tedariklerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu yılın sonunda çalışmalarımızı tamamlayıp, önümüzdeki yıl panelleri üretip bunları uzaya gönderip test etmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

TİM ve İTÜ, uydular için yerli güneş panelleri geliştiriyor
TİM ve İTÜ, uydular için yerli güneş panelleri geliştiriyor
TİM ve İTÜ, uydular için yerli güneş panelleri geliştiriyor
TİM ve İTÜ, uydular için yerli güneş panelleri geliştiriyor

İstanbul Teknik Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, Türkiye, küp, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TİM ve İTÜ, uydular için yerli güneş panelleri geliştiriyor - Son Dakika Ekonomi


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