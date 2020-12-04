TİM ve THY'den ihracata katkı sağlayacak iş birliği - Son Dakika

TİM ve THY'den ihracata katkı sağlayacak iş birliği

04.12.2020 13:17
TİM ve THY'den ihracata katkı sağlayacak iş birliği, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Türkiye İhracatçılar Meclisi önderliğinde ihracatçılarımızla yapılan anket çalışmaları neticesinde ihracatımız için stratejik öneme sahip olduğunu belirlediğimiz toplam 28 destinasyonda mart sonuna kadar toplam 75 bin tonluk...

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Türkiye İhracatçılar Meclisi önderliğinde ihracatçılarımızla yapılan anket çalışmaları neticesinde ihracatımız için stratejik öneme sahip olduğunu belirlediğimiz toplam 28 destinasyonda mart sonuna kadar toplam 75 bin tonluk kapasiteyi yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değişen indirim oranlarıyla ihracatçılarımızın hizmetine sunuyoruz." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile THY arasındaki "İşbirliği Protokolü Lansmanı" TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Aycı, toplantıda yaptığı konuşmada, yıl başından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin tüm sektörleri olduğu gibi havacılık sektörünü de olumsuz etkilemeye devam ettiğini dile getirdi.

Bu süreçte lojistik sektörünün en önemli ayaklarından birini oluşturan hava kargoda tüm dünyanın gıpta ile baktığı bir başarıya imza attıklarını belirten Aycı, "Küresel hava kargo sektöründe son yıllarda hızla arttırdığı büyümesi ve başarısı ile baş döndüren turkish cargo, 2020 yılında ise adeta şahlanarak Türkiye'nin 'Milli Bayrak Taşıyıcısına' yakışır nitelikte bir performans gösterdi. bu zorlu süreçlerde dahi dünyanın dört bir yanına aralıksız olarak ilaç, tıbbi malzeme, maske, medikal ekipman, insani yardım ve gıda taşıyan Turkish Cargo, geçtiğimiz ay 'Avrupa'nın en iyi hava kargo' markası ödülüne layık görülerek bu başarısını da taçlandırdı." ifadelerini kullandı.

Aycı, küresel havacılık sektöründe yaşattığı kayıplarla adeta taşları yerinden oynatan pandeminin, aşı geliştirme çalışmalarında alınan başarılı sonuçlarla 2021 yılından itibaren etkisinin azaltacağına ve sektörün de yeniden yükselişe geçeceğine inandıklarını söyledi.

"Turkish Cargo olarak yeni ihracat teşvik kampanyasını açıklamaktan mutluluk duyuyoruz"

TİM iş birliğiyle, Türkiye'nin ihracat seferberliği kapsamında Turkish Cargo olarak yeni ihracat teşvik kampanyasını açıklamaktan mutluluk duyduklarını belirten Aycı, şunları kaydetti

"Geçtiğimiz üç yıl içerisinde ihracat meclislerimiz ile gerçekleştirdiğimiz muhtelif kampanya çalışmalarımız sonucunda ürün bazında toplamda yüzde 40'tan yüzde 105'e varan ihracat artışlarını da hep birlikte sağladık. Turkish Cargo'nun açtığı her yeni uçuş noktasıyla birlikte o ülkeye yapılan ihracatımızın artmış olduğunu da hep birlikte memnuniyetle gözlemlemiş bulunuyoruz. Türk ihracatçısının yeni pazarlara açılmasını ve mevcut pazarlarda ise ihracat ürünlerinin transfer uçuşlarına gerek bırakmaksızın direk ve en hızlı şekilde taşınmasını sağlıyoruz. Bu değerli misyonun bilinci ve motivasyonu ile son yıllarda atmış olduğumuz adımlar neticesinde Turkish Cargo olarak aynı yolcuda olduğu gibi kargoda da dünyanın en çok uluslararası noktasına uçan hava kargo şirketi haline geldik."

Yolcu uçakları ile yapılan kargo taşımacılığının yanı sıra kargo uçakları ile ulaştıkları destinasyon sayısını geçen dört yıl içerisinde 55 noktadan 95 noktaya çıkardıklarını aktaran Aycı, "Bu, açık farkla dünyada bir hava yolunun uçtuğu hava kargodaki en büyük ulaşım ağı konumunu ifade etmektedir. Böylece THY'nin yolcu uçuş ağındaki küresel liderliğini, kargo uçaklarında da yakalamış durumdayız. İşte TİM üyesi ihracatçılarımız dünyanın bu en büyük hava kargo ağının tam merkezinde, tabiri caizse artık suyun başında oturmaktadırlar. Şimdi bu en yaygın küresel networkün ihracatçılarımıza sağladığı benzersiz pazar erişimi imkanlarının azami ölçüde değerlendirilmesi, bu konuda varsa eksik bilgilerin tamamlanarak bir eğitim sürecinden tüm ihracatçılarımızın geçirilerek, hava kargoyu nasıl daha efektif, yerinde ve makul fiyatlamalarla kullanacağının onlara daha yakından anlatılması ve eğitimi içerisindeyiz." diye konuştu.

"Hava kargoyu şirketleştirmek anlamında da bir karara imza attık"

Bu networkü ise tamamı geniş gövde uçaklardan oluşan 25 adet kargo uçağı ile desteklediğini dile getiren Aycı, "Bu 25 kargo uçağıyla bugün dünyada Turkish Cargo olarak dünyanın 6'ncı en büyük kargo uçağı filosuna sahibiz. Ama burada da durmayacağız, büyümeye, gelişmeye ve dünyanın kargoda zirvesinde olan bir hava kargo markası olmaya çalışacağız. Bunun için hava kargoyu şirketleştirmek anlamında da yönetim kurulumuzla geçtiğimiz günlerde bir karara da imza attık. Bu kararı alırken bize destek olan Türkiye Varlık Fonumuza da teşekkürlerimizi sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

İlker Aycı, "Türkiye İhracatçılar Meclisi önderliğinde ihracatçılarımızla yapılan anket çalışmaları neticesinde ihracatımız için stratejik öneme sahip olduğunu belirlediğimiz toplam 28 destinasyonda mart sonuna kadar toplam 75 bin tonluk kapasiteyi yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değişen indirim oranlarıyla ihracatçılarımızın hizmetine sunuyoruz." dedi.

İhracatçıya ayrılan bu ek kapasitenin tümüyle değerlendirilebilmesi durumunda hepsi katma değeri yüksek ihracat ürünlerinden yaklaşık 5 milyar dolarlık bir ek ihracat gelirine ulaşılmasının mümkün hale geldiğine dikkati çeken Aycı, "Amerika Birleşik Devletleri'nden en doğuda Hong Kong'a, Malezya'ya, en güneyde Hindistan'dan en kuzeyde Norveç'e kadar uzanan ve 4 kıtayı kapsayan bu kampanya ile birlikte ihracatçılarımızın rekabet güçlerini daha da arttıracaklarına olan inancımız tamdır. Turkish Cargo olarak, ihracatçımızın imkan ve kabiliyetlerini arttırmaya, güvenilir lojistik ortağı olmaya ve küresel ticari faaliyetlerinde kolaylaştırıcı rol oynamaya bugün olduğu gibi yarında da sürdüreceğiz." şeklinde sözlerini tamamladı.

Türk Hava Yolları, ilker aycı, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİM ve THY'den ihracata katkı sağlayacak iş birliği - Son Dakika


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