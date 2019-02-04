Tımarlı Projesi 80 Bin Dönüm Araziyi Sulayacak"

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu
, Tımarlı Sulama Suyu Projesi'nin 80 bin dönüm araziyi sulayacağını ve sulu tarım ile milli ekonomiye 24 milyon 600 bin lira ek katkı sağlanacağını bildirdi.
Kavuncu, Bayat
, İskilip
, Sungurlu
ve Uğurludağ
ilçelerini kapsayacak projenin 2. etap şantiyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kavuncu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 80 bin dönümlük araziyi sulu tarıma kavuşturarak bölgeyi bereketlendirecek projenin en kısa sürede tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.
Sulu tarımla dört ilçenin çiftçilerinin katma değeri daha yüksek ürünlere yöneleceğini dile getiren Kavuncu, "Bu proje bölge insanını kaderini değiştirecek. Sulu tarımın nimetleriyle çiftçimizi buluşturup, kazanımların bir an evvel artması ve hayallerin gerçekleşmesi için çalışıyoruz." diye konuştu.
Projenin yüzde 47'sinin tamamlandığının altını çizen Kavuncu, şunları kaydetti:
"Ürün rekoltesinden tutun da ürün kalitesi ve katma değerine kadar tüm unsurları birden değiştirecek olan bu proje, bölgenin hayat kaynağıdır. Çankırı
ve Çorum için önemli bir proje olan Kızılırmak
Tımarlı Sulaması 2. kısım inşaatının tamamlanması ile toprak ve su kaynakları buluşacak, tarımsal gelirde 6 kat artış sağlanmasının yanı sıra milli ekonomiye yılda 24 milyon 600 bin lira tarımsal gelir artışı sağlanmış ve 7 bin 500 kişiye tarımsal istihdam temin edilmiş olacaktır. Özellikle çeltik üretimi ile Çankırı ve Çorum illerinde çiftçimizin yüzü gülecek, ayrıca yeni zirai mahsullerin ekimi ile daha farklı alternatif ürünler elde edilecektir."