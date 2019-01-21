Son Dakika Haberleri: Timberwolves Son Saniyede Kazandı

Timberwolves Son Saniyede Kazandı

21 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, sahasında Phoenix Suns'ı 116-114 yendi.

Timberwolves Son Saniyede Kazandı, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, sahasında Phoenix Suns'ı 116-114 yendi.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Başa baş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Timberwolves, Suns'ı Derrick Rose'un son saniyede kaydettiği basketle 116-114 mağlup etmeyi başardı.

Sezonun 22. galibiyetini alan Timberwolves'ta Rose 31 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, Karl-Anthony Towns 30 sayı, 12 ribaunt, 4 asist, 4 top çalmayla oynadı.

Art arda 4. olmak üzere 37. mağlubiyetini yaşayan Suns'ta TJ Warren 21, Devin Booker ve Kelly Oubre Jr 18'er sayı attı.

NBA'e 11 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Indiana Pacers- Charlotte Hornets: 120-95

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 116-114

San Antonio Spurs- Los Angeles Clippers: 95-103

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:38 Kaynak: AA

Derrick Rose, Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Barcelona, Evinde Leganes'i Yenerek Puan Farkını Korudu Ricardo Quaresma, Beşiktaş'la Görüştü: Takımdan Ayrılmak İstiyorum

Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u Devirdi: 4-2 Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-0 Yendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 09:59:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Timberwolves Son Saniyede Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]