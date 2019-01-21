Timberwolves Son Saniyede Kazandı
21 dakika önce
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, sahasında Phoenix Suns'ı 116-114 yendi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves
, sahasında Phoenix Suns
'ı 116-114 yendi.
NBA'e 3 maçla devam edildi. Başa baş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Timberwolves, Suns'ı Derrick Rose
'un son saniyede kaydettiği basketle 116-114 mağlup etmeyi başardı.
Sezonun 22. galibiyetini alan Timberwolves'ta Rose 31 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, Karl-Anthony Towns 30 sayı, 12 ribaunt, 4 asist, 4 top çalmayla oynadı.
Art arda 4. olmak üzere 37. mağlubiyetini yaşayan Suns'ta TJ Warren 21, Devin Booker ve Kelly Oubre Jr 18'er sayı attı.
NBA'e 11 maçla devam edilecek.
Sonuçlar Indiana
Pacers- Charlotte Hornets
: 120-95
Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 116-114 San Antonio
Spurs- Los Angeles Clippers
: 95-103
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:38 Kaynak: AA
Barcelona, Evinde Leganes'i Yenerek Puan Farkını Korudu
Ricardo Quaresma, Beşiktaş'la Görüştü: Takımdan Ayrılmak İstiyorum
Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u Devirdi: 4-2
Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-0 Yendi