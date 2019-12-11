Time dergisi, 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg'i yılın kişisi seçti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Time dergisi, 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg'i yılın kişisi seçti - Son Dakika Dünya

Time dergisi, 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg'i yılın kişisi seçti

6 saat önce

Time dergisi, 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg'i yılın kişisi seçti

Time dergisi, 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg'i yılın kişisi seçti, System.String[]

Amerikan TIME dergisi, 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg'i yılın kişisi seçti.


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Greta Thunberg, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:16 
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Son Dakika

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