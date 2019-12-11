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Time dergisi, 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg'i yılın kişisi seçti
6 saat önce
Time dergisi, 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg'i yılın kişisi seçti
Amerikan TIME dergisi, 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg'i yılın kişisi seçti.
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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:16
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