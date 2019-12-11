Time dergisi iklim aktivisti Greta Thunberg'i "Yılın Kişisi" seçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Time dergisi iklim aktivisti Greta Thunberg'i 'Yılın Kişisi' seçti - Son Dakika

Time dergisi iklim aktivisti Greta Thunberg'i "Yılın Kişisi" seçti

6 saat önce

ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisinin her yıl geleneksel olarak yaptığı ankette, bu yılın kişisi İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg oldu.

Time dergisi iklim aktivisti Greta Thunberg'i

ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisinin her yıl geleneksel olarak yaptığı ankette, bu yılın kişisi İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg oldu.

Dergi tarafından yapılan açıklamada, yıllar boyunca araştırmacı ve aktivistlerin iklim konusunda dünya liderlerinin dikkatini çekmeye çalıştığı ancak bunu 16 yaşındaki genç kızın başardığı belirtilerek, Thunberg'in "2019 Yılın Kişisi" seçildiği duyuruldu.

Açıklamada, Thunberg'in çok sayıda lideri ikna ederek, iklimle ilgili davranışsal bir değişikliğe gidilmesini başardığı ve dünyanın karşılaştığı en önemli konuda en ikna edici ses olduğu vurgulandı.

Dergi, gerçeği söyleme cesaretinde bulunmasından dolayı Thunberg için "bir neslin ikonu haline gelen sıradan bir genç kız" ifadesini kullandı.

Thunberg, dergi tarafından seçilen en genç "yılın kişisi" oldu.

Derginin 23 Aralık'ta yayımlanacak sayısının kapağında Thunberg'in Portekiz'in Lizbon sahilinde çekilen fotoğrafı yer alacak.

Thunberg, İsveç'in iklim değişikliği konusunda harekete geçmesini sağlamak için ağustosta parlamento önünde oturma eylemi yaparak sesini dünyaya duyurmuştu.

İsveç Parlamentosu önünde başlattığı "Fridays For Future" adlı oturma eylemleriyle iklim değişikliğine karşı yapılan öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelen ve İngiltere'den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a giden iklim aktivisti Greta Thunberg, İklim Zirvesi'nde yaptığı duygusal konuşmasıyla liderleri sert şekilde eleştirmiş ve dünyanın gündemine oturmuştu.

Eylülde New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nde de konuşan İsveçli aktivist, iklim değişikliğine karşı mücadelede gerekli adımları atmadığı için devlet ve hükümet başkanlarını eleştirmişti.

Thunberg'in farkındalık kampanyaları sonucu "Küresel iklim grevi" başlığıyla 20 Eylül'de dünya çapında düzenlenen protestolar kapsamında 185 ülkede 6 bin 100 etkinlik düzenlenmiş, yaklaşık 7,6 milyon kişi bu etkinliklere katılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Greta Thunberg, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı oylandı
Son dakika: ABD Senatosu'nun yaptırım onayına Türkiye'den ilk tepki: Süreci takip ediyoruz Mark Esper: Türkiye'nin NATO yörüngesinden çıkıp Rusya ile yakınlaşması, en büyük endişe kaynağı ABD'den bir küstah hamle daha: Türkiye'nin 'nükleer silah edinmesine karşı' tasarı sunuldu

Son Dakika Haberleri
01:00 İspanya'da hükümet kurma görevi sosyalist lider Pedro Sanchez'in - Son Dakika
00:57 Kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
00:57 Adalet Bakanı Gül: Bir daha bu ülkeyi hiçbir grubun, hiçbir oluşumun eline teslim etmeyeceğiz (2) - Son Dakika
00:48 Milli Savunma Bakanı Akar: "Amacımız, niyetimiz bir an önce bu tankların Silahlı Kuvvetler... - Son Dakika
00:33 Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 projesinde ABD ile yas¸anan sıkıntıların diyalog yolu ile... - Son Dakika
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Son Dakika
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 01:00:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Time dergisi iklim aktivisti Greta Thunberg'i "Yılın Kişisi" seçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]