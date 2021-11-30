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Time dergisince "LG OLED C1" 2021'in en iyi buluşlarından biri seçildi - Son Dakika

Time dergisince "LG OLED C1" 2021'in en iyi buluşlarından biri seçildi

30.11.2021 11:36
Time dergisince "LG OLED C1" 2021'in en iyi buluşlarından biri seçildi

LG Electronics'in (LG) 2021 LG OLED TV serisinin birçok ödüle layık görülen modeli LG OLED C1, bu kez de Time dergisi tarafından ödüllendirilerek "2021'in En İyi 100 Buluşu" arasında gösterildi.

LG Electronics'in (LG) 2021 LG OLED TV serisinin birçok ödüle layık görülen modeli LG OLED C1, bu kez de Time dergisi tarafından ödüllendirilerek "2021'in En İyi 100 Buluşu" arasında gösterildi.

LG'den yapılan açıklamaya göre, serinin öne çıkan modeli, daha önce de aralarında "CES En İyi Inovasyon", "CES Onur Ödülü", "TechRadar Editörün Seçimi", "T3 Platinum Ödül", "HDTV Test En Çok Önerilen Ürün" başta olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştü.

2021 serisi LG OLED TV modelleri arasında yer alan C1 serisi, farklı kullanıcı ihtiyaçlarını ve mekan gereksinimlerini karşılamak için oyunseverlerin favorisi 48 inç'ten ultra geniş 83 inç'e kadar farklı ekran boyut seçenekleri sunuyor.

C1 serisinin 4K OLED ekranı, LCD TV'lerin geleneksel arkadan aydınlatmalı tasarımını bir kenara bırakarak bunun yerine kendi parlaklıklarını kendi kontrol eden pikselleri içeriyor. Böylelikle karanlık sahnelerde bile kusursuz renkler, net görüntüler ve çarpıcı kontrastlar sağlıyor.

Yüzde 100 renk doğruluğuna sahip olduğu uluslararası ürün test ve belgelendirme kuruluşu Intertek tarafından doğrulanan C1 OLED serisi, üstün görüntü kalitesi ile birlikte Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği ile gerçekçi bir sinema deneyimi sunuyor.

Oyuncu dostu

HDMI 2.1 desteği ile 120 Hz yenileme hızı ve AMD FreeSync ve NVIDIA G-SYNC desteği gibi oyuncu dostu özellikler sunan LG OLED TV C1 serisi, yeni Xbox Series X gibi yeni nesil oyun konsollarıyla eşleştirme yapılabilecek en iyi seçeneklerden biri olarak işaret ediliyor. C1 serisi OLED piksel teknolojisi sayesinde daha az takılma, gecikme ve titreşimsiz ve düşük mavi ışık yayan görüntü ile oyunculara avantaj sağlıyor.

C1 için "Yılın en çok satan premium TV'si olmasına şaşmamalı" diyen Time dergisince, C1 serisinin, film prodüksiyonu ve optimizasyonu için sıklıkla referans monitör olarak kullanıldığı ve 72. Teknoloji ve Mühendislik Emmy Ödülleri'nde "Hollywood Referans Ekranı" ödülünün kazananı da olduğu hatırlatılıyor.

2021'in en iyi buluşları arasında gösterilen C1 OLED serisinde aralık ayı sonuna kadar geçerli 5 bin TL'ye varan Opet yakıt puan kampanyası devam ediyor.

C1 OLED serisi ve kampanya hakkında bilgi almak için "https://www.lg.com/tr/promotions/lg-oled-opet-kampanyasi" ziyaret edilebiliyor.

oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Time dergisince 'LG OLED C1' 2021'in en iyi buluşlarından biri seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Time dergisince "LG OLED C1" 2021'in en iyi buluşlarından biri seçildi - Son Dakika
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