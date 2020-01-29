Time Out İstanbul'dan Süreyya Operası'na ödül - Son Dakika
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Time Out İstanbul'dan Süreyya Operası'na ödül

6 saat önce

Time Out İstanbul yazarları, okuyucuları, semt elçileri, mahalle sakinleri ve mekan sahiplerinin katkılarıyla hazırlanan ve 39 ilçenin en sevilen mekanlarının seçildiği Love İstanbul yarışmasında, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası ödüle layık görüldü.

Time Out İstanbul'dan Süreyya Operası'na ödül, System.String[]

Time Out İstanbul yazarları, okuyucuları, semt elçileri, mahalle sakinleri ve mekan sahiplerinin katkılarıyla hazırlanan ve 39 ilçenin en sevilen mekanlarının seçildiği Love İstanbul yarışmasında, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası ödüle layık görüldü.


Yeme, içme, kültür sanat ve etkinlik gibi birçok kategorilerden oluşan Love İstanbul ödüllerinde 'Kent Simgesi' kategorisinde Beyoğlu'ndan Galata Kulesi ve Kadıköy'den Süreyya Operası ödül aldı. Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen törende Kadıköy Belediyesi adına ödülü Kültür Sosyal İşler Müdürü Alişan Çapan aldı.


Love İstanbul yarışması kapsamında Sarıyer Atatürk Arboretumu, Beyoğlu Rahmi Koç Müzesi, İKSV Salon, Beykoz Cam Ocağı gibi İstanbulluların sevilen mekanlarının yanı sıra, yeme içme kategorisinde öne çıkan kurumlara da ödül verildi. - İSTANBUL

Kadıköy Belediyesi, İstanbul, Beyoğlu, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:49 Kaynak: İHA
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