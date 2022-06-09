"TIME100"de en çok oyu alan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Son Dakika
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"TIME100"de en çok oyu alan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

09.06.2022 12:13

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, New York'ta düzenlenen "TİME100" galasına video konferansla katıldı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, New York'ta düzenlenen "TİME100" galasına video konferansla katıldı.

ABD merkezli Time dergisinin okuyucuları, Ukrayna Devlet Başkan Zelensky'yi mayıs ayında yapılan oylamada yılın en etkili 100 önemli kişisinden biri olarak seçti.

Time'dan yapılan açıklamada Ukrayna'nın 44 yaşındaki liderinin 3.3 milyon oy alarak genel oyların yüzde 5'iyle birinci sırada yer aldığı belirtildi.

TIME100 de en çok oyu alan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
TIME100 de en çok oyu alan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
TIME100 de en çok oyu alan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
TIME100 de en çok oyu alan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'TIME100'de en çok oyu alan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Son Dakika

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SON DAKİKA: "TIME100"de en çok oyu alan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Son Dakika
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