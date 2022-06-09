"TIME100"de en çok oyu alan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

ABD merkezli Time dergisinin okuyucuları, Ukrayna Devlet Başkan Zelensky'yi mayıs ayında yapılan oylamada yılın en etkili 100 önemli kişisinden biri olarak seçti.

Kaynak: AA

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