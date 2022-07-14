(TIMELAPSE) İstanbul'da Süper Ay - Son Dakika
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(TIMELAPSE) İstanbul'da Süper Ay

14.07.2022 08:07

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha büyük ve parlak gözlemlendiği süper dolunay ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camisi birlikte görüntülendi.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha büyük ve parlak gözlemlendiği süper dolunay ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camisi birlikte görüntülendi.

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İstanbul'da süper dolunay İstanbul'da süper dolunay
Kaynak: AA

Çamlıca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (TIMELAPSE) İstanbul'da Süper Ay - Son Dakika

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SON DAKİKA: (TIMELAPSE) İstanbul'da Süper Ay - Son Dakika
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