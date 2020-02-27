Times: Erdoğan, İdlib'de 'müttefiki' Putin tarafından küçük düşürüldü - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Times: Erdoğan, İdlib'de 'müttefiki' Putin tarafından küçük düşürüldü - Son Dakika Dünya

Times: Erdoğan, İdlib'de 'müttefiki' Putin tarafından küçük düşürüldü

6 saat önce

İngiliz Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'de "Rusya'ya güven politikasının" başarısız olduğunu yazdı.

Times: Erdoğan, İdlib'de 'müttefiki' Putin tarafından küçük düşürüldü, System.String[]

İngiliz Times gazetesi, Suriye ordusunun muhaliflerin kalesi konumundaki Kafranbel'i almasının sembolik önemine ilişkin haberinde, Türkiye'nin " Rusya'ya güven politikasının" başarısız olduğu yorumunu yaptı.

Gazetenin "Erdoğan, İdlib'de 'müttefiki' Putin tarafından küçük düşürüldü" başlıklı haberinde şu ifadeler yer alıyor:

"Suriye'de isyanın çıktığı ilk dönemlerde Devlet Başkanı Esad rejimi ve IŞİD ile alay eden, dünyanın Suriye'yi görmezden gelmesini eleştiren protesto pankartlarının açıldığı Kafranbel, cihatçılara geçmeden önce muhalifler için eylemlerin merkezi konumundaydı.

"Türkiye için rejimin ilerlemesi, Esad'ın Suriye'nin kuzeybatısındaki birliklerini dizginleme konusunda Rusya'ya güvenmesinin açıkça başarısız bir politika olduğunu gösterdi.

"İsyanların başından beri muhalifleri destekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ordusunun M5 karayolunun ötesine geçmesi durumunda kendi askerlerini göndermekle tehdit etmişti, M5 karayolu da bu ay Esad birliklerine geçti.

"Erdoğan'ın 2015 sonlarında Rusya ile ittifak arayışı büyük bir jeopolitik dönüşüm olmuştu. Tarih boyunca birbirlerine düşman olan Rusya ile Türkiye, kendilerini Suriye savaşının iki farklı tarafında buldu.

"Erdoğan, Rusya'nın Eylül ayından bu yana sürdürdüğü askeri müdahalesinin kararlı olduğunu anlamış olacak ki Moskova ile ittifak kurmanın bölgede söz sahibi olmasını sağlayacağını düşündü.

"Önce M5 karayolu, sonra da Kafranbel'in kaybıyla, Erdoğan'ın hesapları da başarısız oldu. Geçen hafta Türkiye'nin kendi ordusuyla müdahalede bulunacağı tehdidi ise oynadığı son karttı."

'Putin, Erdoğan'ın ne düşünğünü umursamıyor'

Times, ABD merkezli Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nden Türkiye uzmanı Aaron Stein'ın Suriye'deki durumla ilgili şu yorumunu aktarıyor:

" Ankara, Rusya ile işbirliğiyle Suriye'deki varlığının büyük bir kısmını riske attı.

"Putin, İdlib'de Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalifleri yenilgiye uğratma amacında ve Erdoğan'nın ne düşündüğünü de önemsemiyor gibi görünüyor."

Times ayrıca, Türkiye'nin bölgeye binlerce asker gönderdiğini de hatırlatıp "Ama yine de birliklerini Suriye ve Rusya ile savaşa göndermeye cüret edeceğini düşünenlerin sayısı az" yorumunu yapıyor.

Gazetenin haberinde, Suriye'nin Türk birliklerinin bulunduğu bölgeleri de hedef aldığı ve en az 16 Türk askerinin (bu sayı 18'e yükseldi) hayatını kaybettiği de hatırlatılıyor.

Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Salı günü 'Rusya ile gelecek hafta İdlib konuşmak ile bir görüşme ayarladığını' söylemesine Kremlin'den "Herhangi bir toplantı planı yok" yanıtı geldiğini yazıyor. Bunun üzerine Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 'yüz yüze görüşebileceğini' söylediği Kremlin'in ise bu iddiayı da yalanladığı ama Pazartesi günü Rus ve Türk birliklerin Suriye'nin kuzeydoğusunda ortak devriye görevindeyken çekilen görüntülerin yayımlandı da aktarılıyor.

Gazetenin haberi şöyle noktalanıyor:

"Erdoğan'ın asıl sorunu İdlib'deki 3.5 milyon kişinin geleceği ve büyük bir kısmının rejimin ilerlemesi karşısında Türkiye'ye geçmeye çalışacak olması. Saldırıların başladığı Aralık ayından bu yana 950 bin sivil yerinden edildi.

Rusya, İdlib, Times, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:55 
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