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Times gazetesi: Türkiye seyahat edilmemesi tavsiye edilen 'kırmızı ülkeler' listesinden çıkarılıyor - Son Dakika
BBC

Times gazetesi: Türkiye seyahat edilmemesi tavsiye edilen 'kırmızı ülkeler' listesinden çıkarılıyor

17.09.2021 02:16
Times gazetesi: Türkiye seyahat edilmemesi tavsiye edilen 'kırmızı ülkeler' listesinden çıkarılıyor, System.String[]

İngiltere'nin kırmızı ülkeler listesinde yer alan Türkiye'nin, yapılacak yeni değerlendirmeyle "seyahat edilebilir ülkeler" arasına alınacağını yazılıyor.

Times gazetesi, İngiltere'nin kırmızı ülkeler listesinde olan Türkiye'nin, yapılacak yeni değerlendirmeyle "seyahat edilebilir ülkeler" arasına alınacağını yazdı.

Gazetenin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, İngiliz turistlerin Ekim ayının sonundaki 5 günlük okul tatili için artık Türkiye'yi de tercih edebileceği yazılıyor.

Trafik ışığı olarak bilinen seyahat düzenlemesi ile ilgili son değerlendirmenin sonuçları, 17 Eylül Cuma günü açıklanacak.

Türkiye, ülkelerin kırmızı, sarı ve yeşil olarak kategorilendirildiği 17 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede yer alıyordu.

Guardian gazetesi de Covid-19 veri analisti Tim White'ın "Veriler Türkiye'nin kırmızı ülkeler listesinden çıkarılmasını destekliyor" görüşüne haberinde yer verdi.

Yapılan haberlerde, yeni düzenlemenin ne zaman devreye gireceğine ilişkin bir bilgi yer almadı.

Veri analistleri, bir önceki değerlendirmede de Türkiye'nin sınırdaki ülkelerden olduğunu ve sarı listeye alınabileceğini söylüyordu.

"Liste sadeleşiyor, PCR zorunluluğu kalkıyor"

Üzerinde konuşulan değişiklikler arasında, listenin basitleştirilmesi, ülkelerin yalnızca yeşil ve kırmızı olarak kategorilendirilmesi de bulunuyor.

Mevcut durumda, örneğin Türkiye gibi kırmızı listede bulunan ülkeye giden bir kişi, İngiltere'ye dönmeden önce sarı listedeki bir ülkede 11 gün geçirmek zorundaydı.

Üçüncü bir ülkeye gidilmemesi durumda ise İngiltere'de 2250 sterlin ödeyerek 10 gün boyunca zorunlu otel karantinasına girmek durumundaydı.

Yapılacak son seyahat değerlendirmesinde, çift aşılı kişilerden İngiltere'ye dönüşte PCR testi istenmesi zorunluğunun da kaldırılabileceği değerlendiriliyor.

Bunun yerini, hızlı testlerin alacağı ön görülüyor.

Kırmızı listede, Brezilya, Arjantin, Meksika, Güney Afrika, Maldivler, Sri Lanka ve Taylan gibi ülkeler de yer alıyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Covid 19 salgını öncesinde, 2019 yılında 2 milyondan fazla İngiliz Türkiye'yi ziyaret etti.

Kırmızı liste tartışma konusuydu

Türkiye'nin tüm yaz sezonu boyunca, örneğin Hindistan sarı listedeyken dahi kırmızı listede tutulması tartışma konusu oldu. İngiltere'de yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı da, otel karantinasına girmemek için sarı listedeki ülkelerde 11 gün geçiriyor.

BBC Türkçe'ye açıklama yapan İngiltere hükümeti, son değerlendirmede Türkiye'nin kırmızı listede tutulmasını, "kaygı verici varyantlardan kaynaklanan risklerin hala yüksek olması" ile açıkladı.

Açıklamada, Türkiye'nin GISAID sitemine verileri yüklediği ama bu verilerin çoğunun eski olduğu da kaydedildi.

GİSAİD, İngiltere hükümeti tarafından, en temel anlamda farklı ülkelerdeki varyant tehdidini gözlemlemek için kullanılıyor.

Times'taki habere göre 62 ülkenin bulunduğu kırmızı listedeki ülkelerin yarıdan seyahat edilebilir ülkeler arasında olacak.

Times gazetesi: Türkiye seyahat edilmemesi tavsiye edilen 'kırmızı ülkeler' listesinden çıkarılıyor

Koronavirüs, Tim White, England, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Times gazetesi: Türkiye seyahat edilmemesi tavsiye edilen 'kırmızı ülkeler' listesinden çıkarılıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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