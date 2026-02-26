Times Meydanı'nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Times Meydanı'nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor

Times Meydanı\'nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor
26.02.2026 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk müzik dünyasının yükselen ismi Celal Karatüre, son çalışması ''Hu der Hacılar'' ile küresel ölçekte bir başarıya imza atarak müzik listelerini altüst etti. Türkiye ve Almanya'da müzik listelerine 1 numaradan giriş yaparak zirveye yerleşen Karatüre, dünya genelinde en çok dinlenenler listesinde 9. sıraya kadar yükseldi. Karatüre'nin bu başarısı, dünya müziğinin kalbi olarak kabul edilen New York Times Meydanı'ndaki dev dijital billboardlarda ilan edildi.

Müzik dünyasının yükselen ismi Celal Karatüre, "Hu der Hacılar" çalışmasıyla küresel bir fenomene dönüştü. Türkiye ve Almanya listelerinde bir numaraya yerleşen Karatüre, dünya genelinde ise ilk 10'a girerek New York Times Meydanı'nın dev ekranlarında boy gösterdi.

TREND LİSTELERİNDE ZİRVE AMBARGOSU

Celal Karatüre'nin son klibi "Hu der Hacılar", yayınlandığı andan itibaren müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kısa sürede trend listelerinde yükselen çalışma, ulaştığı izlenme ve dinlenme rakamlarıyla rakiplerini geride bıraktı.

İşte Karatüre'nin ele geçirdiği o listeler:

Türkiye: 1. sıra

Almanya: 1. sıra

Dünya geneli: 9. sıra

Times Meydanı'nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor

NEW YORK'UN KALBİNDE BİR TÜRK

Bu devasa başarı, müzik endüstrisinin kalbi sayılan New York'ta da karşılık buldu. Celal Karatüre, Times Meydanı'nın simgesi haline gelen dev dijital ekranlarda yer alarak hem Türkiye'yi hem de müziğini uluslararası arenada temsil etti. Meydanı dolduran binlerce kişi, Türk sanatçının klibinden karelerle karşılaştı.

Times Meydanı, Kültür Sanat, New York, Almanya, Türkiye, Magazin, Yaşam, Dünya, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Müzik Times Meydanı'nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    hiçte öyle birşey yok bırak top 10 u top 50 de bile yok uydurma haber zaten fotomontaj olduğu belli 4 21 Yanıtla
    feyzi basatemür feyzi basatemür:
    cokmu zoruna giti ... 6 0
  • ender3316 ender3316:
    foto montaj 3 12 Yanıtla
  • Ömer Furkan ATASOY Ömer Furkan ATASOY:
    5 dk sonra cüzdanımı kontrol ettim diye yorum yapanlar nerede acaba helal olsun kardeşim 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze programı netleşti Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı

00:10
Şanlıurfa’da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
Şanlıurfa'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
23:43
ABD’den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
23:14
Türkiye’de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
23:07
Elliot Anderson’dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler
Elliot Anderson'dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler
22:25
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı
Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
22:10
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı
AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
21:54
Canlı anlatım: Mücadelede uzatmalar oynanıyor
Canlı anlatım: Mücadelede uzatmalar oynanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 01:16:45. #.0.5#
SON DAKİKA: Times Meydanı'nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.