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Times Meydanı'nda Karagöz-Hacivat gösterisi - NEW
6 saat önce
New York Türk Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, New York'un simgelerinden Times Meydanı'nda Karagöz-Hacivat oyunu sergilendi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:35 Kaynak: AA
New York Türk Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, New York'un simgelerinden Times Meydanı'nda Karagöz-Hacivat oyunu sergilendi.
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