Son Dakika Haberleri: Times Meydanı'nda Karagöz-Hacivat gösterisi - NEW
Son Dakika Güncel Times Meydanı'nda Karagöz-Hacivat gösterisi - NEW - Son Dakika

Times Meydanı'nda Karagöz-Hacivat gösterisi - NEW

6 saat önce

New York Türk Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, New York'un simgelerinden Times Meydanı'nda Karagöz-Hacivat oyunu sergilendi.

New York Türk Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, New York'un simgelerinden Times Meydanı'nda Karagöz-Hacivat oyunu sergilendi.

Times Meydanı'nda Karagöz-Hacivat gösterisi - NEW

New York, Times, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
Son dakika: Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin yeni alışkanlıklarına tepki gösterdi Ölü sayısının 40'a yükseldiği Arnavutluk'ta bir deprem daha oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 15:32:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Times Meydanı'nda Karagöz-Hacivat gösterisi - NEW
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]