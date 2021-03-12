Times Meydanı'nda pandemiyle geçen bir yılı anmak için canlı Broadway performansları sergilendi - Son Dakika

Times Meydanı'nda pandemiyle geçen bir yılı anmak için canlı Broadway performansları sergilendi
12.03.2021 20:36
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) pandemi olarak ilan etmesinin üzerinden geçen bir yılın ardından New York'taki Times Meydanı'nda, Times Square Alliance ve Broadway topluluğu tarafından "Geri Geleceğiz" (We Will Be Back) isimli bir pop-up performansı sergilendi.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) pandemi olarak ilan etmesinin üzerinden geçen bir yılın ardından New York'taki Times Meydanı'nda, Times Square Alliance ve Broadway topluluğu tarafından "Geri Geleceğiz" (We Will Be Back) isimli bir pop-up performansı sergilendi.
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