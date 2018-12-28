Times Meydanı'nda Sıra Dışı Yeni Yıl Kutlaması

Oyun fenomeni Tyler ''Ninja'' Blevins, yılbaşı gecesi Times Meydanı'nda 12 saat canlı yayın gerçekleştirecek. Sürpriz konuklarıyla favori oyunları oynayacak olan Ninja, Times Meydanı'ndan yayınıyla dünyada bir ilki gerçekleştirecek.

Dünyada yeni yıl kutlamalarının sembol yerlerinden biri olan Times Meydanı'nda yılbaşı oyunla kutlanacak. En çok izlenilen oyunculardan Twitch fenomeni Tyler ''Ninja'' Blevins, yılbaşı gecesi 12 saat sürecek canlı yayınıyla New York, Times Meydanı'nda olacak.

12 saat süresince sürpriz konuklarını ağırlayacak olan Ninja, ünlü olduğu Fortnite oyunu dışında, Battlefield V, Call of Duty: Black Ops'un BR modu Blackout ve daha başka oyunlar da oynayacak. Tarihe geçecek yeni yıl kutlaması Ninja'nın Twitch kanalından canlı yayınlanacak.