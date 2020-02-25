Timo Maas ve Maksim Dark İstanbul'a geliyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Timo Maas ve Maksim Dark İstanbul'a geliyor - Son Dakika

Timo Maas ve Maksim Dark İstanbul'a geliyor

6 saat önce

Elektronik ve tekno müziğin dünyaca ünlü temsilcileri Timo Maas, Maksim Dark ve Volkan Gündüz, 'Red Bull Presents: Timo Maas, Maksim Dark (Live)' etkinliğinde elektronik müzik tutkunlarıyla buluşacak.

Timo Maas ve Maksim Dark İstanbul'a geliyor, System.String[]

Elektronik ve tekno müziğin dünyaca ünlü temsilcileri Timo Maas, Maksim Dark ve Volkan Gündüz, 'Red Bull Presents: Timo Maas, Maksim Dark (Live)' etkinliğinde elektronik müzik tutkunlarıyla buluşacak.

Garaj, House ve dans müziğin ilham verici isimlerinden; Ibiza ve Glastonbury başta olmak üzere dünyanın önde gelen kulüplerinde ve elektronik müzik festivallerinde yer alan Timo Maas, Red Bull Presents kapsamında İstanbul'a gelecek. Güçlü tekno altyapılarını bilim kurgu sesleri ile harmanlayarak müzikal bir kurgu yaratan Maksim Dark ile; bu zamana kadar birçok önemli elektronik müzik odağındaki etkinlikte başarılı performanslarıyla dikkat çeken Volkan Gündüz ise aynı tarihte 'Red Bull Presents' kapsamında sahnede olacak.

14 Mart Cumartesi akşamı Module'de düzenlenecek 'Red Bull Presents: Timo Maas, Maksim Dark (Live)' etkinliği için biletlere internetten ulaşılabilecek.


İstanbul, Red Bull, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:06 Kaynak: DHA
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