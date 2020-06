Timo Werner resmen Chelsea'de

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, uzun süredir geleceği merak konusu olan Timo Werner'i transfer ettiklerini resmen açıkladı!



24 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalanırken Werner, Almanya'da sezonun bitmesinin ardından İngiltere'ye gidecek.



55 MİLYON EURO!



Werner'in ismi Chelsea'nin dışında Liverpool ile de anılıyordu. Chelsea, Werner transferi için Leipzig'e 55 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.



Timo Werner, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Chelsea'ye imza attığım için çok mutluyum. Birlikte güzel işler başaracağız." ifadelerini kullandı.



Alman golcü, eski takımı Leipzig'e de teşekkür ederken "Bu büyük kulübe geldiğim için çok gururluyum. Tabii ki Leipzig'e de teşekkür ederim, her zaman kalbimde yeri olacak. Chelsea'de yeni sezonun gelmesini iple çekiyorum." şeklinde konuştu.



KULAKLARINI TIKAMASI OLAY OLDU



Beşiktaş'ın sahasında Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği maçta ilginç bir olay yaşanmıştı. O dönem 21 yaşında olan Leipzig'in forvet oyuncusu Timo Werner, Vodafone Arena'daki yüksek sesten etkilenerek oyundan çıkmak istemişti.







We have some