Timsah, Ankara'da yeniden çıkış arıyor - Son Dakika
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Timsah, Ankara'da yeniden çıkış arıyor

6 saat önce

Eskişehirspor'a 1-0 yenilerek ligdeki 3 maçlık galibiyet serisini sonlandıran Bursaspor, yarın deplasmanda Osmanlıspor'a konuk oluyor.

Timsah, Ankara'da yeniden çıkış arıyor, System.String[]

Eskişehirspor'a 1-0 yenilerek ligdeki 3 maçlık galibiyet serisini sonlandıran Bursaspor, yarın deplasmanda Osmanlıspor'a konuk oluyor. Yeşil-beyazlılar, kritik mücadeleden galip ayrılarak zirve yolunda yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.


Bu sezon Süper Lig'e çıkma hesabı yapan Bursaspor, TFF 1. Lig'in 21. haftasında yarın saat 16.30'da Osmanlıspor'a konuk olacak. Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşmayıKocaeli Bölgesi Üst Klasman Hakemi Alper Çetin yönetecek. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz pazar akşamı evinde Eskişehirspor'a 1-0 mağlup olan yeşil-beyazlılar, Başkent ekibini mağlup ederek yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Timsah, dün akşam lider Hatayspor'un, 21. haftanın açılış maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalmasının ardından haftayı 3 puanla kapatarak, aradaki puan farkını 6'ya indirme fırsatını tepmek istemiyor.


Kerem Can Akyüz ilk kez forma giyecek


Devre arası transfer döneminde transfer edilen sol bek Kerem Can Akyüz, yarın akşamki mücadelede ilk kez Bursaspor formasını terletecek.Akhisarspor ve Eskişehirspor mücadelelerinde yedek kulübesinde yer alan 30 yaşındaki futbolcunun, Onur Atasayar'ın cezalı olması sebebiyle Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'den formayı alması bekleniyor.


Kritik eksik Serdar Özkan


Bursaspor'da Onur Atasayar'ın dışında bir sarı kart cezalısı daha bulunuyor. Ara transfer döneminde Antalyaspor'dan transfer edilen sol kanat oyuncusu Serdar Özkan da, Osmanlıspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Eskişehirspor karşılaşmasında sarı kart görerek bir sezonda dördüncü sarı kartını aldığı için cezalı duruma düşen tecrübeli futbolcu, ilk kez Bursaspor forması giydiği Akhisarspor mücadelesinde bir asist yaparak yeşil-beyazlı kulüpteki kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştı.


Yevhen Seleznov dönüyor


Teknik Dirketör İbrahim Üzülmez'in göreve gelmesiyle birlikte ilk 11'de forma şansı bulmaya başlayan ve kaydettiği gollerle takımı son dönemde sırtlayan Yevhen Seleznov, Osmanlıspor mücadelesinde formasına kavuşuyor. Akhisarspor karşılaşmasında, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldığı içinEskişehirspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakan Ukraynalı futbolcu, yarın akşam yeşil-beyazlıların en büyük kozu olacak. Bu sezon ligde 14 kez forma giyen tecrübeli forvet, 6 gol bir asist kaydetti. Seleznov, İbrahim Üzülmez göreve geldikten sonra forma giydiği her maçta rakip fileleri havalandırmayı başardı.


Timsah, Ankara'daki şanssızlığını kırmak istiyor


Başkent Ankara'da Osmanlıspor'a konuk olacak olan Bursaspor'un, son yıllarda Ankara deplasmanlarında sergilemiş olduğu başarısız performans dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlılar, 5 senedir Başkent'te galibiyet yüzü görmüyor. Bu süreçte 7 maça çıkan Timsah, 3 beraberlik alırken 4 kez de mağlup olmaktan kurtulamadı. Bursaspor, Ankara'daen son galibiyetini 2015 yılında Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali rövanş maçındaGençlerbirliği'ne karşı elde etti. Bursa'daki maçı1-1 berabere tamamlayan yeşil-beyazlılar, 14 Nisan 2015'te Şenol Güneş yönetiminde, Başkent ekibini deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup edip adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı. - BURSA

Eskişehirspor, Osmanlıspor, Bursaspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:13 Kaynak: İHA
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