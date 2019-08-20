Son Dakika Haberleri: Timsah hava üssünün tellerine tırmanırken görüntülendi
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Timsah hava üssünün tellerine tırmanırken görüntülendi

15 dakika önce

ABD'de timsah, boyunu aşan tel örgülere tırmandı.

Timsah hava üssünün tellerine tırmanırken görüntülendi, System.String[]
ABD'de timsah, boyunu aşan tel örgülere tırmandı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Florida eyaletinde meydana gelen olayda, bir timsah, yol kenarında Jacksonville Hava Üssü'ne ait tel örgülere tırmandı. O anlar o sırada yoldan geçen bir kişi tarafından kaydedildi.
Görüntüyü paylaşan kişi, sosyal medya hesabından görüntülere dair yaptığı yorumda, "Eğer Florida'da yeniyseniz ve bir su birikintisi gördüğünüz zaman içerisinde bir timsah olabilir" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Timsahın tel örgülere tırmanma anı


Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:35 Kaynak: DHA
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