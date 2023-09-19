Timsah kendisine saldıran piton yılanını parçalayarak öldürdü - Son Dakika

Timsah kendisine saldıran piton yılanını parçalayarak öldürdü

Son Güncelleme: 19.09.2023 17:19

Timsah ve piton yılanın vahşi karşılaşması izleyenleri şaşırttı. Doğada yaşanan bu vahşi kavga, vahşi hayatın acımasızlığını gösteriyor

Hindistan'da çekilen bir videoda, timsah kendisine saldıran piton yılanını parçaladığı görülüyor.

Video, Asya kıtasında dev yılanlar ile ilgili videoların bulunduğu, "Dev Shrestha" isimli Instagram kullanıcısı tarafından paylaşıldı. İki sürüngenin yer aldığı videonun bir hayvanat bahçesinde çekildiği iddia ediliyor.

YILANI İKİYE AYIRDI

Görüntülerde yaklaşık iki metre uzunluğundaki piton yılanının timsaha saldırdığı görülüyor. Timsah, darbeyi savuşturarak yılana saldırıyor. Videonun ilerleyen saniyelerinde timsah, çenesine aldığı yılanı sarsmaya devam ederek yılanı ikiye ayırıyor.

KAZANAN HER DAİM TİMSAH OLMUYOR

Fakat yılan ve timsah mücadelelerinde her zaman kazanan timsahlar olmuyor. 2022 yılında çekilen bir video, 5.5 metre uzunluğundaki bir piton yılanının karnından 1.5 metre uzunluğunda bir timsah çıkarılmıştı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Yaşam

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Son Dakika Yaşam Timsah kendisine saldıran piton yılanını parçalayarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Timsah kendisine saldıran piton yılanını parçalayarak öldürdü - Son Dakika
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