Timsaha rağmen golf oynamaya devam etti
48 dakika önce
ABD'de golf sahasına giren timsahı umursamayan adam, golf oynamaya devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:44 Kaynak: DHA
ABD'de golf sahasına giren timsahı umursamayan adam, golf oynamaya devam etti.
Florida kentinde bulunan bir golf sahasına giren 2 metre uzunluğundaki timsahı gören adam, önünden geçen timsaha aldırış etmeden golf oynamaya devam etti. O anlar sosyal medyada ilgi çekti.
Florida'da çok sık karşılaşılan bu duruma insanların fazlasıyla alıştığı belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Timsahın golf oynayan adamın önünden geçmesi
-Adamın golf oynamaya devam etmesi
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