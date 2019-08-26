Son Dakika Haberleri: Timsaha rağmen golf oynamaya devam etti
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Timsaha rağmen golf oynamaya devam etti

44 dakika önce

ABD'de golf sahasına giren timsahı umursamayan adam, golf oynamaya devam etti.

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ABD'de golf sahasına giren timsahı umursamayan adam, golf oynamaya devam etti.

Florida kentinde bulunan bir golf sahasına giren 2 metre uzunluğundaki timsahı gören adam, önünden geçen timsaha aldırış etmeden golf oynamaya devam etti. O anlar sosyal medyada ilgi çekti.

Florida'da çok sık karşılaşılan bu duruma insanların fazlasıyla alıştığı belirtildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:48 Kaynak: DHA
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