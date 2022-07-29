Timsah, horoz ve tavuk arasında yaşanan anları içeren video, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Söz konusu videoda, ağır ağır yaklaşan bir timsahın, önündeki tavuğu tek hamlede yuttuğu görülüyor.
Horoz ise timsah tavuğu yutmadan önce, son bir kez hayat arkadaşını uyarmak istedi. Ancak horozun bu çabası yeterli olmayınca tavuk, timsaha yem oldu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise videonun kurgu olduğunu ve tavuğunölü olarak timsahın önüne atıldığını iddia etti. Videoyla ilgili tartışmalar sürüyor.
Son Dakika › Yaşam › Timsah sinsice yaklaştığı tavuğu mideye indirdi! Horozun son hamlesi görenleri şaşırttı - Son Dakika