Timsah sinsice yaklaştığı tavuğu mideye indirdi! Horozun son hamlesi görenleri şaşırttı - Son Dakika
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Timsah sinsice yaklaştığı tavuğu mideye indirdi! Horozun son hamlesi görenleri şaşırttı

29.07.2022 15:42

Göl kenarındaki tavuğu tek hamlede mideye indiren timsahın görüntüsü sosyal medyada bir hayli etkileşim aldı. Timsahı fark eden horozun tavuğu uyarmaya çalıştığı anlar da kameraya yansıdı.

Timsah, horoz ve tavuk arasında yaşanan anları içeren video, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Söz konusu videoda, ağır ağır yaklaşan bir timsahın, önündeki tavuğu tek hamlede yuttuğu görülüyor.

UYARMAYA ÇALIŞTI

Horoz ise timsah tavuğu yutmadan önce, son bir kez hayat arkadaşını uyarmak istedi. Ancak horozun bu çabası yeterli olmayınca tavuk, timsaha yem oldu.

"BİLEREK ATMIŞLAR" İDDİASI

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise videonun kurgu olduğunu ve tavuğunölü olarak timsahın önüne atıldığını iddia etti. Videoyla ilgili tartışmalar sürüyor.

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Son Dakika Yaşam Timsah sinsice yaklaştığı tavuğu mideye indirdi! Horozun son hamlesi görenleri şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Timsah sinsice yaklaştığı tavuğu mideye indirdi! Horozun son hamlesi görenleri şaşırttı - Son Dakika
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