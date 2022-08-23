Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti - Son Dakika
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Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti

23.08.2022 15:29

ABD'nin Florida eyaletindeki Gatorland tema parkında bulunan timsah, kapalı tutulduğu alana giren adamı kovaladı. Adamın koşarak kaçmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Florida eyaletindeki Orlando kentinde bulunan Gatorland tema parkında bir adam timsahın kapalı tutulduğu alana girdi. Chainsaw isimli Küba timsahı, kafesine girdiği adamı kovalamaya başladı. Timsahtan koşarak kaçmaya çalışan adamın o anları çevredekiler tarafından kaydedildi.

"BU GÖRDÜĞÜM EN DEHŞET VERİCİ ŞEY OLABİLİR"

Gatorland tema parkı tarafından paylaşılan ve bir milyondan fazla izlenen görüntünün altında yüzlerce yorum yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Floridalı olarak, bu gördüğüm en dehşet verici şey olabilir" yorumunda bulundu. Yaklaşık 3 metre uzunluğunda olan Küba timsahlarının yetişkin erkekleri 215 kilograma kadar ulaşabiliyor.

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti - Son Dakika
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