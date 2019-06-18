Timsahlar 2992 metrelik Dedegöl zirvesinde

Bursalı doğa tutkunları Timsahlar Trekking Grubu üyeleri Isparta
'nın 2 bin 992 metre yüksekliğindeki Dedegöl Dağına tırmandı. Eğirdir
Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) Kulübü tarafından Isparta Valiliği
, İl Özel İdaresi, Eğirdir, Aksu
ve Yenişarbademli
Kaymakamlıkları ve belediyelerin destekleriyle 14-16 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 23. ETUDOSD Dağcılık Şenliği katılan Bursalı dağcılar, 1800 metre yüksekliğindeki Melikler Yaylası'nda kamp attı. Sabahın erken saatlerinde zirve için yola çıkan dağcılar 4 saatin ardından 2 bin 992 metre yüksekliğindeki Dedegöl zirvesine tırmandı. Doğal güzellikleriyle göz kamaştıran yollardan geçen Timsahlar Trekking Grubu üyeleri zirvede flama açarken o anları fotoğraf çekerek kayıt altına almayı ihmal etmedi.
Dedegöl'de düzenlenen şenliklere ilk defa katıldıklarını dile getiren Timsahlar Trekking Grubu üyesi Salih Albayrak
, "Böyle büyük ve kalabalık bir organizasyonun kusursuz geçmesi sevinç verici, geldiğimiz günden beri aksaklık yaşamadık. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi. - BURSA