Son Dakika Haberleri: Timsahlar 2992 metrelik Dedegöl zirvesinde
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Timsahlar 2992 metrelik Dedegöl zirvesinde

48 dakika önce

Bursalı doğa tutkunları Timsahlar Trekking Grubu üyeleri Isparta'nın 2 bin 992 metre yüksekliğindeki Dedegöl Dağına tırmandı.

Timsahlar 2992 metrelik Dedegöl zirvesinde, System.String[]
Bursalı doğa tutkunları Timsahlar Trekking Grubu üyeleri Isparta'nın 2 bin 992 metre yüksekliğindeki Dedegöl Dağına tırmandı.

Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) Kulübü tarafından Isparta Valiliği, İl Özel İdaresi, Eğirdir, Aksu ve Yenişarbademli Kaymakamlıkları ve belediyelerin destekleriyle 14-16 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 23. ETUDOSD Dağcılık Şenliği katılan Bursalı dağcılar, 1800 metre yüksekliğindeki Melikler Yaylası'nda kamp attı. Sabahın erken saatlerinde zirve için yola çıkan dağcılar 4 saatin ardından 2 bin 992 metre yüksekliğindeki Dedegöl zirvesine tırmandı. Doğal güzellikleriyle göz kamaştıran yollardan geçen Timsahlar Trekking Grubu üyeleri zirvede flama açarken o anları fotoğraf çekerek kayıt altına almayı ihmal etmedi.

Dedegöl'de düzenlenen şenliklere ilk defa katıldıklarını dile getiren Timsahlar Trekking Grubu üyesi Salih Albayrak, "Böyle büyük ve kalabalık bir organizasyonun kusursuz geçmesi sevinç verici, geldiğimiz günden beri aksaklık yaşamadık. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:35 Kaynak: İHA
Eğirdir, Isparta, Güncel
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