Son Dakika Haberleri: Timsahlar Deplasmandan 3 Puanla Döndü

Timsahlar Deplasmandan 3 Puanla Döndü

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Bursaspor ile karşılaştı.

Timsahlar Deplasmandan 3 Puanla Döndü, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Bursaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İLK YARI

6. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanatta boşluk yakalayan Sural, çalımını attı ve şut açısı yakaladı. Sural'ın sert şutu kaleci Muhammed'in kucağında kaldı. 10. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası sağ çizgisine inen Sural, ön direğe çok sert gönderdi ancak Chedjou topu kornere çelmeyi başardı. 15. dakikada gelişen Bursaspor atağında Tunay sert pasıyla topu Aytaç'a aktardı. Bu futbolcunun da bekletmeden filelere doğru gönderdiği şut kaleci Haydar'ın kucağında kaldı. 17. Alanyaspor'un hızlı hücumunda ceza sahasına sokulan Efecan, kaleci Muhammed ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi. 19. dakikada gelişen Bursaspor atağında Yusuf Erdoğan, ceza sahasına girdi ancak Wellinton ile mücadelesinin ardından yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. 26. dakikada Bursasporlu oyuncuların hatalı pasında araya giren Alanyasporlu futbolcu Ozan Tufan hızla ceza sahasına sokuldu. Burada rakiplerini çalımlayan Ozan şut için açı bulamayınca topu geriden gelen Cisse'ye aktardı. Cisse düzelttiği topu kaleye gönderdi ancak top az farkla auta gitti. 31. dakikada gelişen Bursaspor atağında ceza sahasına sarkan Yusuf, kale önüne çok sert ortaladı ancak kaleci Haydar topu ayaklarıyla kornere çeldi.

İKİNCİ YARI

47. dakikada gelişen Bursaspor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Lima, boş kaleye şutunu göndermek istedi ama kaleci Haydar müthiş bir refleksle topun sahibi oldu. 49. dakikada Alanyasporlu futbolcu Efecan Karaca, ceza sahasının önünde şut açısı yakaladı ve çok sert vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı. 64. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Papiss Cisse, ceza sahasının önünde şut şansı yakaladı. Kaleyi karşısına alan Cisse topu ayağından çıkardı ancak Latovlevici son anda yaptığı müdahaleyle bariz gol şansının önüne geçti. 68. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Ozan Tufan, ceza sahasında önünde kalan topa yakın mesafeden sert vurdu ancak top üst direkten döndü. 72. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında savunmadan topu orta sahaya kadar taşıyan Cisse, Villafanez'in önüne bıraktı. Villafanez'in ortasına çok düzgün vuran Cisse topu ağlara gönderdi. 1-0 88. dakikada gelişen Bursaspor atağında Ertuğrul'un indirdiği topa kale ağzında Tunay vurmak istedi ancak yakın mesafeden yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları Hakemler: Halit Umut Meler xx, Alpaslan Dedeş xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xxx, Cenk Ahmet Alkılıç ? (Baiano dk. 10 x), Fabrice N'Sakala xxx, Welinton Silva xxx, Giorgos Tzavellas xxx, Ceyhun Gülselam xx, Ozan Tufan xx, Efecan Karaca xx, Papiss Cisse xxxx, Djalma Campos xx (Isaac Sackey dk. 87 ?), Josef Sural xx (Lucas Villafanez dk. 59 x) Yedekler: Ufuk Ceylan, Steven Caulker, Hasan Ayaroğlu, Hakan Erçelik, Taha Yalçıner, Junior Fernandes Teknik Direktör: Sergen Yalçın Bursaspor: Muhammed Şengezer xx, Umut Meraş xx (Iasmin Latovlevici dk. 41 x) Aurelien Chedjou xxx, Ertuğrul Ersoy xx, Burak Kapacak xxx, Aytaç Kara xx, Henri Saivet xxx, Stephane Badji xx, Tunay Torun xx, Yusuf Erdoğan xxx (Onur Atasayar dk. 70 x), Umut Nayir xx (Allano Lima dk. 46 ?) Yedekler: Okan Koçuk, Santiago Vergini, Furkan Emre Ünver, Ramazan Keskin, Muhammed Emin Sarıkaya, Furkan Soyalp, Kubilay Kanatsızkuş Teknik Direktör: Samet Aybaba Gol: Cisse (dk. 72) (Aytemiz Alanyaspor) Sarı kartlar: Aurelien Chedjou, Iasmin Latovlevici (Bursaspor), Efecan Karaca, Ceyhun Gülselam, Josef Sural, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Haydar Yılmaz (Aytemiz Alanyaspor)

(Erdal Anak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:16 Kaynak: İHA

Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor, Güncel
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