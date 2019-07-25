Timsahları elleriyle besleyen adam: Tek derdi geçimini sağlamak
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Kosta Rika'da 27 yaşındaki Juan Cerdas, geçimini nehir kenarında elleriyle vahşi timsahları besleyerek sağlıyor.
Kosta Rika'da 27 yaşındaki Juan Cerdas, geçimini nehir kenarında elleriyle vahşi timsahları besleyerek sağlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:49
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