Son Dakika Haberleri: Timsahların atalarından bazıları otobur çıktı
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Timsahların atalarından bazıları otobur çıktı

1 saat önce

Timsahların atalarından bazılarının otobur olduğu ortaya çıkarıldı.

Timsahların atalarından bazıları otobur çıktı, System.String[]
Timsahların atalarından bazılarının otobur olduğu ortaya çıkarıldı.
ScienceDaily'nin haberine göre, Utah Üniversitesinden bilim adamlarının, 16 nesli tükenmiş türün 146 diş fosili üzerinde yaptığı inceleme, modern timsahların uzak akrabalarının en az 3 farklı dönemde otobur olduğunu gösterdi.
Doktora öğrencisi paleontolog Keegan Melstrom ve danışmanı öğretim üyesi Randall Irmis, çalışmaları sırasında geçmişte yaşayan timsah benzeri sürüngenlerin diş yapısını bugünkü timsahlarla karşılaştırdı.
Etoburların diş yapısının son derece basit, sadece ot yiyenlerin ise karmaşık olduğuna dikkati çeken Melstrom, "Çalışmamız, otoburluğun göstergesi kabul edilen karmaşık biçimdeki dişlerin, en az 3 dönemde timsahların uzak akrabalarında var olduğunu gösteriyor." dedi.
Bilim adamları, ot yiyen bu türlerin, triasik dönemde toplu yok oluştan hemen sonra ortaya çıktığı, tebeşir döneminin sonuna kadar yaşamayı sürdürdüğü ve mezozoik çağda en az 3 kez görüldüğü sonucuna vardı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:02 Kaynak: AA
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