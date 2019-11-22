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Timsal Karabekir babası Kâzım Karabekir anlattı

6 saat önce

Eskişehir Türk Ocağında Haftalık Sohbeti programına bu hafta Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir olurken, katıldığı 3'üncü milli mücadele programı misafirlerin büyük ilgiyle gerçekleştirildi.

Timsal Karabekir babası Kâzım Karabekir anlattı, System.String[]

Eskişehir Türk Ocağında Haftalık Sohbeti programına bu hafta Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir olurken, katıldığı 3'üncü milli mücadele programı misafirlerin büyük ilgiyle gerçekleştirildi.


Timsal Karabekir konuşmasına "Babam büyük bir Türk Milliyetçisiydi" diyerek Kazım Karabekir'in günlüğündeki bir ifadeyle başladı. Kazım Karabekir'in küçüklüğünden itibaren vatan sevgisiyle dolu olduğunu bir anekdotla dile getiren Timsal, "Büyüklerinin davet edildiği bir toplantıda Kazım Karabekir'e büyüyünce ne olacaksın diyen Rus subayına 'Kumandan olacağım!' şeklinde cevap veren küçük Kazım'ın, kumandan olduktan sonra vatana göz dikenlerin gözünü oyacağım dediğini aktarmıştır. Kars'ı Kurtarmak Benim İdealimdir! Timsal, "Bir Osmanlı subayı olarak Kazım Karabekir Paşa, Kuleli Askeri Lisesi 2. sınıfta 'Kars'ı kurtarmak benim idealimdir' demiş ve Cenab-ı Hak, Kars'ı iki kere işgal ve zulümden kurtarmayı Karabekir Paşa'ya nasip etmiştir. 31 Mart vakasında, Balkan Savaşlarında görev alan Kazım Karabekir, 7 düvelin Türk'ü boğmaya Çanakkale'ye geldiği günlerde Yarbay Kazım Karabekir, Çanakkale'de 14'üncü Tümen Kumandanı olarak Kerevizdere'de Fransızlarla çarpışmıştır. Kerevizdere'nin su değil kan aktığına şahit olmuştur. 1916'da Kutülamare'de albay rütbesiyle 18'inci Kolordu Kumandanı olarak İngilizlerle, 1917'de 1'inci Kafkas Kolordusu Kumandanı olarak Erzincan'ın, Erzurum'un, Hasankale'nin kurtuluşunda Rus ve Ermenilerle savaşan Kazım Karabekir Paşa, 25 Nisan 1918'de Kars'ı birinci kez; İstiklal Harbi'nde 30 Ekim 1920'de ikinci kez kurtarmış; idealini gerçekleştirmiştir" dedi.


Timsal Karabekir'ye katılım gösterenler adına teşekkür eden Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, bu coşkulu konuşması için Türk Ocaklı olarak Kazım Karabekir'in kızı Timsal'ye şükran beratı takdim etti; ve günün hatırasına hediyeler takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kazım Karabekir, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:20 Kaynak: İHA
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