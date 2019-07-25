Son Dakika Haberleri: Timuçin Esen "Red Fırst" ile ilk kez sahneye çıktı
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Timuçin Esen "Red Fırst" ile ilk kez sahneye çıktı

2 saat önce

İş, sanat ve cemiyet dünyasının tanınmış simalarının buluştuğu gecede, ünlü oyuncu Timuçin Esen de orkestrası ile birlikte ilk kez sahne aldı.

Timuçin Esen

Vodafone'un Çeşme Cove Beach'de düzenlediği Vodafone Red First Partisi'nde, Timuçin Esen, Buğra Gülsoy, Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı Akçıl, Çiğdem Kayalı, Lal Denizli, Ceylan Çapa, Merve Oflaz, Esin Moralıoğlu, Ayşe Tolga, Rachel Araz gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok ünlü isim bir araya geldi. Müziklerini İskender Paydaş'ın yaptığı gecede, ünlü oyuncu Timuçin Esen de orkestrası ile birlikte ilk kez sahne aldı. Timuçin Esen; Müslüm Gürses'ten "Taşa Verdim Yanımı", kendi albümü Mayhoş'tan "Kıyasıya", İbrahim Tatlıses'ten "Mutlu Ol Yeter", Cem Karaca'dan "Resimdeki Göz Yaşları" gibi parçalardan oluşan renkli bir repertuvar sundu ve başarılı performansıyla izleyenlerden tam not aldı.

Burası ilk olsun dedik

Gece öncesinde basın mensuplarını yanıtlayan Timuçin Esen, "Bu akşam 4-5 şarkılık mini bir konser sürprizim olacak. Zaten planlarım vardı, burası ilk olsun dedik"diye konuştu.

Timuçin Esen, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:50 Kaynak: Bültenler
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