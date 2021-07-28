Timur Acar ve ailesinin Ege kaçamağı

Bu ay sonu çekimleri başlayacak olan 'Uzak Şehrin Masalı' dizisi için Kars'a gidecek ve uzun süre orada kalacak olan Acar, eşi Eda Özerkan ve kızı Eliz ile kamp tatili yaptı.

Ege'de bir kamp alanında ailesi ile bu yıl son kez tatil yapan başarılı oyuncu, keyifli anlarını ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.

Kızı ve eşiyle bol bol vakit geçiren Timur Acar, tatil sonrası ailesini İstanbul'da bırakarak çekimlerin yapılacağı Kars'a doğru hareket etti.