Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı

07.11.2020 15:01
Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

TÜRK müziğinin duayen ismi Timur Selçuk, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

- TÜRK müziğinin duayen ismi Timur Selçuk, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu, Türk müziğinin usta ismi piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Müzik hayatında "İspanyol Meyhanesi",  "Ayrılanlar İçin", "Sen Neredesin" ve "Bugün Yarın Daima" gibi unutulmaz eserlere imza atan sanatçı, bugün saat 14.00'te Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törenle, son yolculuğuna uğurlandı.  Selçuk'un eşi Handan Selçuk ve kızı Mercan Selçuk, camide taziyeleri kabul etti. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sanatçılar Rutkay Aziz, Müjdat Gezen, Ahmet Güvenç ve Burhan Şeşen'in aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.  Kılınan namazın ardından sanatçının Türk bayrağına sarılı tabutu, alkışlarla omuzlandı. Bakan Ersoy da, tabuta omuz verdi. Selçuk'un cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

"SANATI HEPİMİZE EMANET"Selçuk'un eşi Handan Selçuk, "Konuşmak istemiyorum, beni mazur görün. Acımı kendim yaşamak istiyorum. İlginize teşekkür ederim" dedi.  Kızı Meran Selçuk ise,  "Hepimize emanet onun sanatı. Onun yolunun yolcusu olacağız" ifadesini kullandı.

"YERİ ZOR DOLDURULACAK BİR SANATÇIMIZI KAYBETTİK"Cenaze töreninin ardından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çok değerli bir sanatçımızı kaybettik. Çok küçük yaşta sanata başlamış ve ilk konserini de 7 yaşında vermiş olan. Hem kendini çok iyi yetiştirmiş, hem de bir çok öğrenci yetiştirmiş bir insan olarak sanat camiası, kültür camiası çok değerli bir insan kaybetti. Allah rahmet eylesin diyoruz. Mekanı cennet olsun, Allah yakınlarına sabırlar versin. Yeri zor dolduracak bir sanatçımızı kaybettik" diye konuştu.

"İYİ KALPLİYDİ, İYİ ADAMDI, İYİ BESTECİYDİ"Törenine katılan isimlerden Müjdat Gezen ise, "1960 yılından beri tanırdım Timur'u. Çünkü annesi ile Şehir Tiyatrosu'nda beraber oynardık. Münir amca da, babamın radyodan arkadaşıydı. Çok severdi. Dostluğumuz bugüne kadar sürdü. Bugünden sonra kısmet değilmiş. Müzik adamı olarak da çok iyiydi ama Timur, insan olarak çok tatlı bir çocuktu. Allah rahmet eylesin. İyi kalpliydi, iyi adamdı, iyi besteciydi, iyi müzik adamıydı, sanatçı ana-babanın oğluydu" dedi.

"YENİ NESİLLERE BİLGİ AKTARMAYI, DERS VERMEYİ ONDAN ÖĞRENDİK "Kurtalan Ekspres grubunun Bas Gitarcısı, Müzisyen Ahmet Güvenç de, "Timur hoca çok önemliydi. Onun dershanesinde senelerce ders verdik. Yeni nesillere bilgi aktarmayı, ders vermeyi biz ondan öğrendik. Benim için çok değerliydi. Çok büyük bir varlığımı kaybetmiş oldum. Nurlar içinde yatsın" diye konuştu.

"ŞARKILARI DİLDEN DİLE SÖYLENECEK"

Müzisyen Burhan Şeşen ise, "Timur ağabey çok çok özel bir insandı. Hem Batı hem Türk müziğini çok iyi bilen bir insandı. Hepimizin hocasıdır Timur Selçuk. Hatta Cahit Berkay dün çok güzel bir paylaşım yaptı, 'Aynı yaştayız ama ben hep ona hocam derim' dedi. Çok özel bir insandı bizim için, hala öyle. Şarkıları dilden dile söylenecek. Hem siyasi görüş, hem müzik olarak hep ayakta kalmasını bildi. Tek başına durmasını bildi. Çağdaş Müzik Merkezi vardı, bir sürü genç müzisyen yetiştirdi. ve ne yazık ki son zamanlarında kapısını da kendi açıyordu, çayını da kendi demliyordu. Ama hiçbir şeyden taviz vermedi" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı
Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı
Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı
Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı
Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı
Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı
Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı
Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı
Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı
Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı
Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı
Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı
Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı
Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı
Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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