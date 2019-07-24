Timurtaş'tan Rektör Çamsarı'ya ziyaret
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Savaştan etkilenen ülkelere eğitim ve girişimcilik alanlarında destek sağlayan Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu olan SPARK Türkiye Proje Koordinatörü İbrahim Halil Timurtaş, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Ahmet Çamsarı'yı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:24 Kaynak: İHA
Savaştan etkilenen ülkelere eğitim ve girişimcilik alanlarında destek sağlayan Hollanda
merkezli sivil toplum kuruluşu olan SPARK Türkiye
Proje Koordinatörü İbrahim Halil
Timurtaş, Mersin Üniversitesi
(MEÜ) Rektörü Ahmet Çamsarı
'yı makamında ziyaret etti.
Suriyeli üniversite öğrencilerine kaliteli eğitim sunulması, çağdaş bilgiye ulaşmaları, ekonomik ve sosyal alanlarda destek verilmesi konularında çalıştıklarını dile getiren Timurtaş, gerçekleştirdikleri projeler hakkında Çamsarı'ya bilgi sundu.
Suriyeli öğrencilerin MEÜ'deki eğitimine ve adaptasyon sürecine önem verdiklerini belirten Rektör Çamsarı ise SPARK Türkiye Proje Koordinatörü İbrahim Halil Timurtaş'ın nezaket ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Timurtaş, Çamsarı'ya çalışmaları dolayısıyla plaket takdim etti. - MERSİN
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